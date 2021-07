Iohannis: Nu se impun noi măsuri restrictive din cauza variantei Delta. Soluția rămâne vaccinarea antiCovid

”Sincer, nu cred că măsurile restrictive trebuie impuse acum, dar vaccinarea da. Am trecut printr-un an şi jumătate de pandemie şi am repetat acest lucru de multe ori şi o să o repet şi acum: ieşirea din pandemie şi prevenirea revenirii pandemiei stă în vaccinare. La noi vaccinarea este posibilă, vaccinul este disponibil fără programare, fără niciun fel de birocraţie. Eu recomand în continuare fiecărui român să se vaccineze dacă nu doreşte să ajungă la spital. Atât de simplu este”.Până pe 8 iulie 2021, pe teritoriul României au fost confirmate 1.081.120 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 1.045.351 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. Au fost confirmate, până la acest moment, 57 de cazuri de infecţie cu tulpina Delta în nouă judeţe din ţară, cele mai multe fiind înregistrate în Ilfov, Argeş şi municipiul Bucureşti.