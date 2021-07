Pfizer va cere autorizarea pentru a treia doză de vaccin antiCOVID în contextul răspândirii variantei Delta a virusului: Eficacitatea vaccinului scade după 6 luni de la administrarea primelor doze

''Pfizer şi BioNTech au constatat rezultate încurajatoare ale unor teste în curs pentru o a treia doză din vaccinul actual'', au explicat companiile care ''intenţionează să transmită aceste date către FDA, EMA şi alte autorităţi de reglementare în următoarele săptămâni'', au adăugat sursele citate, referindu-se la Agenţiile americană şi europeană a medicamentelor, potrivit Agerpres.





''Date preliminare ale studiului arată că o doză de rapel administrată la 6 luni după a doua doză are un profil de toleranţă coerent, provocând niveluri ridicate de anticorpi neutralizanţi'' împotriva virusului, inclusiv împotriva variantei Beta, apărută în Africa de Sud.









CITEȘTE ȘI:





Aceste niveluri sunt ''de cinci până la 10 ori mai mari'' decât cele observate după primele două doze.Food and Drug Administration (FDA) şi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) au spus într-un comunicat comun că americanii care au fost vaccinaţi complet nu au nevoie de o doză suplimentară la acest moment. Unii oameni de ştiinţă au pus sub semnul întrebării nevoia unei doze suplimentare, informează News.roPotrivit Reuters, directorul ştiinţific al Pfizer, Mikael Dolsten, a declarat că recentele informaţii din Israel privind eficacitatea vaccinului vin în urma infectării oamenilor care au fost vaccinaţi în ianuarie sau februarie. Ministerul israelian al Sănătăţii a spus că eficacitatea vaccinului în prevenirea infecţiei şi bolii simptomatice a scăzut la 64% în iunie.„Vaccinul Pfizer este foarte activ în ceea ce priveşte varianta Delta”, a spus Dolsten într-un interviu. Dar după şase luni, a adăugat el, „este probabil riscul de infectare, pentru că nivelul anticorpilor, aşa cum era estimat, scade”.Pfizer nu a transmis joi toate datele din Israel, dar a menţionat că vor fi publicate în curând.„Este un set redus de date, dar cred că tendinţa este precisă: la şase luni, având în vedere că Delta este cea mai contagioasă variantă pe care o ştim, poate cauza infecţii şi boală uşoară”.Datele Pfizer din Statele Unite arată o scădere a eficacităţii vaccinului la aproximativ 80% după şase luni, împotriva variantelor care circulau în ţară în primăvară, a mai afirmat Dolsten.El a subliniat că datele din Israel şi Marea Britanie sugerează că, deşi cu un nivel al anticorpilor în scădere, vaccinul rămâne eficient 95% împotriva dezvoltării unei forme severe a bolii.Vaccinul, dezvoltat cu partenerul german BioNTech SE, a demonstrat 95% eficacitate în prevenirea Covid-19 simptomatică într-un studiu clinic derulat de companii anul trecut.Dolsten a mai declarat că primele date din studiile companiei arată că o a treia doză generează niveluri de anticorpi care sunt de 5 până la 10 ori mai mari decât după a doua doză, sugerând că aceasta va oferi protecţia promisă.El a dezvăluit că mai multe ţări din Europa şi de pe alte continente au abordat deja Pfizer pentru a discuta despre doze suplimentare şi că unele dintre acestea ar putea începe administrarea lor înaintea unei autorizaţii din partea SUA.