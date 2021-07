„Set neobișnuit de mutații”: Varianta Lambda a coronavirusului îi nedumerește pe cercetători

Răspândire în America Latină

Epicentru pentru variante?

Organizația Mondială a Sănătății a afirmat că mutațiile variantei Lambda ar putea să o facă mai infecțioasă și să ducă la o rezistență mai mare față de „anticorpii neutralizanți”. OMS a clasificat varianta Lambda, numită și C.37, drept „variantă de interes”.Însă Jairo Mendez-Rico, un virusolog din cadrul OMS a declarat pentru Deutsche Welle că „până acum nu am văzut semne că varianta Lambda ar fi mult mai agresivă”.„Este posibil ca aceasta să prezinte rate de infectare mai ridicate dar nu avem suficiente date de încredere pentru a o compara cu [variantele] Gamma sau Delta”, a adăugat acesta.Jeff Barrett, directorul Inițiativei Genomice Covid-19 din cadrul Institutului Wellcome Sanger din Marea Britanie, a relatat pentru Financial Times că motivul pentru care înțelegerea variantei Lambda este o provocare atât de mare ține de faptul că aceasta „are un set neobișnuit de mutații, comparativ cu alte variante”.Varianta Lambda a fost depistată deja în 29 de țări, 7 dintre acestea fiind din America Latină. Aceasta a devenit dominantă în Peru unde reprezintă acum 82% din noile infecții cu SARS-CoV-2 după ce a fost depistată pentru prima dată în această țară în luna august a anului trecut.Ea este responsabilă de asemenea de o treime din noile cazuri de COVID-19 confirmate în Chile și se răspândește rapid în Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador și Mexic.Virusologul Pablo Tsukayama și echipa sa de cercetători de la Universitatea Cayetano Heredia din Lima au urmărit evoluția variantei Lambda în Peru timp de luni de zile după ce au identificat-o prin testare genetică.Aceasta s-a răspândit mai rapid decât alte variante considerate mult mai periculoase de OMS, înlocuind chiar și varianta Gamma care a făcut ravagii în Brazilia învecinată.„Am avut 200 de infecții Lambda în decembrie”, afirmă Tsukayama, relatând că „până la sfârșitul lui martie aceasta reprezenta jumătate din toate mostrele luate din Lima. Acum, trei luni mai târziu, ne uităm la peste 80% din toate infecțiile de la nivel național. Varianta Lambda a devenit dominantă în Peru într-o perioadă foarte scurtă de timp”.America Latină, care a înregistrat deja peste un milion de decese cauzate de COVID-19, ar putea deveni noul epicentru al variantelor coronavirusului.În Columbia, de exemplu, varianta foarte infecțioasă B.1.621 depistată pentru prima dată în luna ianuarie în această țară, se răspândește tot mai mult.Combinația de sisteme sanitare copleșite, populații care muncesc în condiții precare fără posibilitatea de a respecta regulile sanitare, și lipsa vaccinurilor s-au dovedit a fi un teren perfect pentru răspândirea variantei Lambda.„Chile și-a vaccinat 60% dintre cetățeni dar este o excepție pe continent”, afirmă Tsukayama.„Este foarte probabil ca noi variante să apară în timpul unui al treilea val al infecțiilor cu coronavirusul în timpul iernii din America de Sud ce durează între lunile iulie și septembrie. S-ar putea să nu fie mai mortale dar vor fi cu siguranță mai infecțioase”, adaugă acesta.În plus, Chile, la fel ca alte state din America Latină, a folosit vaccinuri chinezești pentru inocularea unei porțiuni semnificative a populației sale, existând tot mai multe semne de îndoială cu privire la eficacitatea acestora