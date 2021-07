Covid-19: Oamenii nevaccinați sunt „fabrici de variante”, spun experții în boli infecțioase

„Oamenii nevaccinați sunt fabrici potențiale de variante”, spune dr. William Shaffner, profesor la Divizia de Boli Infecțioase la Vanderbilt University Medical Center. „Cu cât sunt mai mulți oameni nevaccinați, cu atât mai multe oportunități de multiplicare are virusul. Când o face, are mutații și poate răspândi o variantă încă și mai periculoasă.”Toate virusurile se transformă și chiar dacă coronavirusul nu este îndeosebi de pasibil de mutații, el se schimbă și evoluează. Multe din schimbări nu înseamnă nimic pentru virus, iar unele îl pot chiar slăbi. Dar uneori un virus dezvoltă o mutație întâmplătoare care îi dă un avantaj – transmisibilitate mai bună, de exemplu, sau multiplicare mai eficace, sau capacitatea de a infecta o diversitate mai mare de gazde.Dacă o mutație este suficient de reușită, ea devine o variantă.Dar trebuie să se înmulțească pentru a o face. Iar o persoană nevaccinată îi oferă această oportunitate.„Când mutații survin la un virus, cele care persistă sunt cele care-l fac să se răspândească în populație”, afirmă Andrew Pekosz, microbiolog și imunolog la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. „De fiecare dată când virusul se schimbă, aceasta îi oferă o nouă platformă pe care să adauge mutații. Acum avem virusuri care se răspândesc mai eficient.”Virusurile care nu se răspândesc nu pot face mutații.Deja, o nouă variantă a parcurs mare parte din lume. Vara trecută, o variantă a virusului, purtătoare a unei mutații numite D614G a ajuns în SUA din Europa și apoi în restul lumii. Schimbarea a făcut virusul unul de mai mare succes – s-a înmulțit mai bine - și i-aluat locul germenului original venit din China. A apărut înainte ca oamenii să numească variantele, dar a devenit versiunea de bază a virusului.Multe din noile variante au adăugat schimbări la D614G. Varianta Alpha a devenit dominantă în SUA primăvara târziu mulțumită extra transmisibilității. Acum, varianta Delta este și mai transmisibilă și a devenit varianta dominantă în multe țări, inclusiv SUA.Vaccinurile curente protejează până acum bine împotriva tuturor variantelor, dar aceasta se poate schimba în orice clipă. De aceea vor doctorii și oficialitățile din sănătate ca mai mulți oameni să se vaccineze.„Cu cât îi permitem virusului să se răspândească, cu atât mai multe oportunități îi dăm să se schimbe”, a avertizat luna trecută Organizația Mondială a Sănătății.Dacă un virus înceacă să infecteze o persoană cu imunitate, poate eșua sau poate reuși și cauza o infecție ușoară sau asimptomatică. În acest caz se va multiplica sub presiunea unui sistem imunitar pregătit de acțiune.Ca un jefuitor de bănci cu fotografia aflată pretutindeni pe afișe, virusul care va reuși va fi acela care va avea o schimbare întâmplătoare care-l va face mai puțin vizibil pentru sistemul imunitar.Populațiile de oameni nevaccinați îi dau virusului posibilitatea nu doar să se răspândească, ci să se și schimbe.„Este nevoie doar de o singură mutație într-o singură persoană”, spune dr. Philip Landrigan, pediatru și imunolog la Boston College.