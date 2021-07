Buzău: Nu a fost înregistrată nicio infectare cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pentru prima oară de la apariţia cazurilor de coronavirus

Pentru prima dată de la apariţia cazurilor de coronavirus, judeţul Buzău înregistrează o incidenţă nulă, în ultimele 14 zile nefiind înregistrată nici o infectare, potrivit News.Având în vedere această situaţie, prefectul judeţului Buzău a transmis public un mesaj în care le mulţumeşte buzoienilor pentru modul în care s-au comportat în contextul pandemiei.„Multumesc buzoienilor pentru eforturile depuse in combatarea pandemiei din ultimile 14 luni. Astăzi, pentru prima data de la aparitia primelor cazuri de infectare cu Sars-Cov-2 in judetul Buzau, avem o rata de incidenta nula raportata în ultimele 14 zile. Astăzi, 4 iulie, conform datelor centralizate la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Buzău, au fost raportate ZERO cazuri de persoane infectate. Acest lucru ne arată că suntem pe drumul cel bun, că putem reveni la viaţa de dinaintea pandemiei, când nu trebuia să stăm departe de cei dragi, când ne puteam mişca liber, fără mască, fără restricţii. Mulţumesc tuturor buzoienilor pentru responsabilitatea de care au dat dovadă!”, a transmis prefectul Buzăului, Silviu Iordache.În acelaşi context, prefectul a transmis că lucrurile vor fi şi mai bune dacă cei care nu s au vaccinat până acum vor alege să se vaccineze împotriva coronavirusului.„Eforturile pe care le-am depus împreună nu au fost în zadar, motiv pentru care începem să revenim la normalitatea pe care ne-o dorim cu toţii. Putem renunţa la restricţii dacă cei care nu s-au vaccinat încă, aleg imunizarea. Este necesar să dăm în continuare dovadă de vigilenţă şi coordonare. Trebuie să fim solidari şi încrezători, să ne mobilizăm în scopul promovării informaţiilor reale, să înţelegem şi să valorificăm feedback-ul oferit de comunitate, să prevenim dezinformarea şi să asigurăm diseminarea informaţiilor corecte. Efectele vaccinării sunt vizibile şi, astfel, putem evita un posibil nou val de infectări cu virusul Covid-19, sau apariţia şi răspândirea unor mutatii ale virusului care suscită îngrijorare. De asemenea, vaccinarea rămâne soluţia eficientă şi sigură pentru a învinge pandemia cu care ne luptăm de un an şi jumătate!”, a adăuga Iordache.