De ce unele persoane vaccinate anti Covid se îmbolnăvesc încă / Sunt vaccinurile chinezești un eșec sau nu?

De ce se îmbolnăvesc persoanele vaccinate?

Ce se întâmplă în Chile, Mongolia și Seychelles?

De ce mor persoanele vaccinate?

Vaccinurile chinezești au eșuat?

Dacă vaccinurile chineze nu funcționează, aceasta este o problemă uriașă - și nu doar din perspectiva sănătății. Beijingul și-a asumat rolul de a oferi vaccinuri altor țări.Pe măsură ce națiunile occidentale adunau provizii pentru propriile populații, China a trimis vaccinuri în străinătate - în iunie, ministerul de externe a anunțat că țara a livrat peste 350 de milioane de doze de vaccin Covid-19 în peste 80 de țări. Această misiune a evidențiat eforturile occidentale inadecvate într-un moment în care tensiunile dintre China și multe democrații majore erau în creștere.Întrebările referitoare la eficacitatea vaccinurilor Sinopharm și Sinovac din China pun acum în pericol această victorie pentru Beijing, deși purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei, Wang Wenbin, a respins astfel de critici drept „motivate de părtinire”.Experții spun că, deși aceste vaccinuri chineze ar putea să nu fie la fel de eficiente ca altele, nu sunt un eșec. Niciun vaccin nu oferă protecție 100% împotriva Covid-19, deci e de așteptat să apară cazuri de infectare cu Covid.China are două vaccinuri autorizate pentru utilizare de urgență de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Sinopharm și Sinovac. Ambele folosesc viruși inactivi pentru a determina un răspuns imun la pacient, o metodă de vaccinare încercată și testată.În schimb, Pfizer și Moderna folosesc o tehnologie mai nouă numită ARNm, care învață celulele corpului cum să producă o bucată din proteina coronavirus care creează un răspuns imun.Până în prezent, studiile arată că Sinopharm și Sinovac au o eficacitate mai mică împotriva Covid-19 decât omologii lor mARN. În studiile braziliene, Sinovac a avut o eficacitate de aproximativ 50% împotriva Covid-19 simptomatic și o eficacitate de 100% împotriva bolilor severe, potrivit datelor studiilor prezentate OMS. Eficacitatea Sinopharm atât pentru boala simptomatică, cât și pentru cea agresivă a fost estimată la 79%, potrivit OMS.Atât Pfizer / BioNTech, cât și Moderna Covid-19 sunt eficiente cu peste 90% împotriva Covid-19 simptomatic. Studiile globale de eficacitate ale vaccinului Johnson & Johnson au arătat că este 66% eficient împotriva bolilor moderate până la severe, 85% eficace împotriva bolilor severe și 100% eficace în prevenirea morții. Procesele au avut loc în momente diferite și în locuri în care circulau diferite variante.Experții spun că focarele din locurile care au folosit vaccinuri chinezești sunt în linie mare cu ceea ce ne-am aștepta de la aceste rate de eficacitate."Dacă vrem să reducem cazurile severe (și) numărul de decese, Sinopharm, Sinovac poate ajuta", a spus Jin Dong-yan, profesor de virologie moleculară la Universitatea din Hong Kong.Ben Cowling, profesor de epidemiologie a bolilor infecțioase la aceeași universitate, a declarat că vaccinurile chineze par să limiteze numărul de infecții grave și decese.„Cred că vaccinurile funcționează cu siguranță și cu siguranță salvează o mulțime de vieți”, a spus el.Chile raportează mii de noi cazuri Covid-19 în fiecare zi. Acolo, 55% din populație este complet vaccinată, iar dintre cei vaccinați aproape 80% au primit Sinovac.Însă, potrivit Ministerului Sănătății, 73% din cazurile din secția de terapie intensivă între 17 și 23 iunie nu au fost complet vaccinate.Este o situație similară în Seychelles, unde autoritățile au spus că aproape toate cazurile critice și severe de Covid-19 se refereau la persoane care nu fuseseră complet vaccinate. Țara folosește Sinopharm la adulții sub 60 de ani, în timp ce cei de peste 60 de ani primesc Covishield, vaccinul AstraZeneca fabricat în India, care are o rată de eficacitate similară de 76% împotriva Covid-19 simptomatic și 100% eficacitate împotriva Covid-19 sever sau critic.Ministerul Sănătății din Seychelles a declarat într-o postare pe Facebook luna trecută că din cele 63 de persoane care muriseră de Covid-19 în țară la acea vreme, trei au fost vaccinate cu două doze. Toți trei aveau vârste cuprinse între 51 și 80 de ani. CNN a contactat Ministerul Sănătății pentru comentarii.Mongolia a vaccinat pe deplin 53% din populația sa, 80% dintre acei oameni primind Sinopharm, potrivit Enkhsaihan Lkhagvasuren, șeful implementării politicii de sănătate publică din Ministerul Sănătății. O cincime din cazurile de Covid-19 din Mongolia au fost complet vaccinate, dar 96% din decesele de Covid-19 au fost la persoane care au fost fie nevaccinate, fie au primit doar o singură doză, a spus Lkhagvasuren.Pentru a ajunge la imunitatea de turmă, Lkhagvasuren a spus că peste 80% din populație trebuie vaccinată. Țara de 3 milioane are încă 1,6 milioane de persoane vulnerabile la Covid-19, a spus ea.Unele persoane care se vaccinează cu Sinovac sau Sinopharm mor în continuare de Covid - deși aceste decese sunt posibile cu orice vaccin.În Indonezia, despre care Crucea Roșie a avertizat săptămâna aceasta că este "la marginea catastrofei", cel puțin 88 de medici au murit de Covid-19 între februarie și 26 iunie. Cel puțin 20 au fost vaccinați complet cu Sinovac, potrivit dr. Adib Khumaidi, șeful echipei de diminuare a riscurilor a Asociației Medicale Indoneziene. Alți 35 nu fuseseră vaccinați, iar 33 de decese sunt încă în curs de anchetă.Se estimează că 1.600 de medici din Indonezia au fost infectați cu Covid-19 doar în mai și iunie, deși nu este clar câți dintre aceștia au fost vaccinați.Adib a spus că majoritatea lucrătorilor medicali au murit pentru că se aflau într-o circumstanță unică: erau copleșiți de pacienți, ceea ce înseamnă că trebuie să lucreze ore lungi cu puțină odihnă."Pe baza datelor anchetei noastre, moartea lucrătorilor medicali nu are nicio legătură cu vaccinul Sinovac", a spus Adib. „Cel mai important lucru este administrarea vaccinului Covid și oamenii ar trebui să continue să respecte protocoalele de sănătate”.Dr. Hermawan Saputra, epidemiolog și membru al Asociației Indoneziene a Experților în Sănătate Publică, a spus că mai multe tulpini virulente de Covid-19 ar fi putut reduce eficacitatea vaccinurilor.Vaccinurile Pfizer și Moderna par a fi mai eficiente decât Sinovac și Sinopharm la limitarea transmiterii, dar dacă cele două vaccinuri chineze aprobate de OMS au eșuat depinde de măsurile de succes.Jin a spus că eficacitatea vaccinurilor chineze ar putea să nu fie suficient de ridicată pentru a opri circulația virusului într-o comunitate, punând astfel imunitatea efectivului la îndemâna sa. Este posibil astfel să apară variante rezistente la vaccin.„Este posibil ca sfârșitul pandemiei să fie întârziat sau să putem lucra cu aceste boli asemănătoare gripei pentru o perioadă mai lungă de timp”, a spus profesorul Jin. "(Vaccinurile Sinovac, Sinopharm) sunt bune, dar pur și simplu nu sunt suficient de bune. Vrem ca vaccinul să ajute la încetarea pandemiei și, dacă este cazul, Pfizer și Moderna fac o treabă mult mai bună."El a spus că producătorii vaccinurilor Sinopharm și Sinovac au responsabilitatea de îmbunătăți produsul, ceea ce ar putea fi doar o chestiune de creștere a dozei sau adăugarea unei a treia doze.Există, de asemenea, semne că China s-ar putea să nu se bazeze în totalitate pe vaccinuri de casă în viitor. China Fosun Pharmaceutical din China a declarat la Bursa de Valori din Hong Kong că va colabora cu BioNTech pentru a produce până la 1 miliard de vaccinuri anual.Pfizer și Moderna s-ar putea lansa în mai multe țări anul viitor după creșterea capacității de producție. Dar chiar acum, nu există suficiente vaccinuri pentru a merge în alte țări.Chiar și așa, obținerea unui vaccin chinezesc este încă mai bună decât nimic, a spus Scott Rosenstein, directorul programului global de sănătate la Eurasia Group."În locurile în care aceasta este singura opțiune, rămâne în continuare cea mai bună decizie de luat", a spus el.Și își face griji că criticile aduse vaccinurilor chineze pot încuraja oamenii să aștepte până când vor fi disponibile vaccinuri mai eficiente.