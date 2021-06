Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, s-a vaccinat împotriva COVID-19

Ayatollahul Ali Khamenei a declarat anterior că nu este interesat să se imunizeze cu vaccinuri produse în străinătate deoarece „este mai bine să așteptăm vaccinul iranian fiindcă trebuie să ne mândrim cu această onoare națională”. În luna ianuarie a acestui an Khamenei a interzis importurile de vaccinuri dezvoltate în Statele Unite și Marea Britanie , afirmând că nu are „deloc încredere în ele”.Vaccinul COVIran Barekat a fost dezvoltat de compania iraniană Shifafarmed pe baza unui virus dezactivat, aceasta lansând primele studii cu privire la eficacitatea și siguranța sa în luna decembrie a anului trecut.Vaccinul a fost autorizat pentru administrare în regim de urgență de către Teheran săptămâna trecută după ce autoritățile iraniene s-au confruntat cu dificultăți în ceea ce privește importurile de vaccinuri anti-Covid.Iranul nu a publicat date despre eficacitatea vaccinului însă pretinde că are o eficacitate de 85-90%.Cu peste 3 milioane de cazuri de COVID-19 raportate de la izbucnirea pandemiei, Iranul este cea mai afectată țară din Orientul Mijlociu și una dintre cele mai afectate din lume.Potrivit ultimelor date oficiale 83.588 de persoane și-au pierdut viața din cauza COVID-19 în această țară, însă atât bilanțul deceselor cât și cel al infecțiilor ar putea fi mult mai mare, autoritățile de la Teheran fiind acuzate că au ascuns amploarea pandemiei.