COVID-19: Vaccinul italian eVax previne contaminarea și acționează împotriva variantelor

Datele, prezentate unei importante reviste internaționale, sunt online pe site-ul web BioRxiv, care include lucrări care nu au fost încă supuse controlului comunității științifice. Vaccinul este diferit de cel aprobat până în prezent în Europa și în Statele Unite, deoarece folosește tehnologia ADN-ului combinată cu tehnica de electroporare, care permite trecerea ADN-ului în celule, folosind stimuli electrici scurți, dezvoltată grație colaborării cu o altă companie italiană, IGEA din Carpi, în provincia Modena.Studiul este rezultatul unei colaborări internaționale, la care participă Institutul "Spallanzani" din Roma, Institutul "Regina Elena", INGM și Spitalul "San Raffaele" din Milano, Universitatea germană din Ulm și Universitatea israeliană din Tel Aviv, National Infection Service din cadrul Ministerului Sănătății Publice din Anglia.Pe baza rezultatelor obținute în studiu, în martie au început în Italia experimentele clinice de fază 1 și 2 la Spitalul "San Gerardo" din Monza împreună cu Universitatea Bicocca din Milano, Institutul Național de Tumori IRCCS - Fundația Pascale din Napoli, Institutul "Spallanzani" și Centrul de Cercetare Clinică din Verona, în colaborare cu laboratoarele VisMederi din Siena."Datele obținute în modelul de șoarece hACE2, care are același receptor ca omul și dezvoltă o patologie similară, arată protecție împotriva virusului și absența simptomelor respiratorii și a efectelor clinice datorate infecției cu SARS-CoV-2", dezvăluie Matteo Iannacone, de la Spitalul "San Raffaele" din Milano. "Niciodată, ca în acest moment istoric, nu am înțeles cât de importantă este cercetarea științifică pentru a combate pandemia și alte boli. În Italia avem oameni de știință excelenți, cu idei și abilități excelente, care trebuie finanțate corespunzător pentru a face țara mai competitivă", adaugă Iannacone."Datorită unei finanțări europene competitive, rezultatele obținute pe șoareci au fost confirmate la dihor, un model foarte utilizat pentru virusurile respiratori și predictor al eficacității vaccinurilor", spune Fabio Palombo, directorul departamentului Vaccinuri împotriva cancerului de la Takis.Vaccinul, observă cele două companii într-un comunicat, oferă avantajul de a fi "ieftin, nu are nevoie de formulări complexe, poate fi produs pe scară largă și nu are nevoie de un lanț frigorific". O tehnologie similară este testată și în domeniul veterinar, adaugă Antonella Conforti, directorul Evvivax, departamentul veterinar de la Takis: "SARS-CoV-2 este, de fapt, capabil să infecteze diferite specii de animale și este important să prevenim apariția de noi variante prin vaccinare, acolo unde este posibil", a adăugat Conforti.