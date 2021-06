Borisgate în Marea Britanie: Fostul consilier-șef al lui Johnson publică documente și conversații care arată gestionarea dezastruoasă a pandemiei

Johnson a luat în considerare înlăturarea tuturor responsabilităților pentru PPE (n.r. echipamente de protecție personale) de la Hancock și numirea lui Michael Gove la conducere

Nicio strategie pentru un lockdown complet nu a fost modelată până pe 14 martie, acesta publicând documente oficiale care prognozau 250.000 de decese în timpul primului val

Johnson „bătea câmpii și spunea bancuri” în timpul ședințelor de urgență și a refuzat să pună întrebări dificile oficialilor

„Mărturii false în fața parlamentului”

„Omorâm prin neglijență”

Imunitate în masă pe cale naturală

Fostul consilier-șef al lui Johnson a publicat pe blogul său o serie de mesaje și documente de la ședințele Cobra, echipa interministerială de gestionare a pandemiei a guvernului britanic, despre care afirmă că demontează „minciunile” venite din partea Downing Street și a ministrului Sănătății Matt Hancock cu privire la gestionarea inițială a pandemiei.Cummings afirmă în postarea sa că:Dominic Cummings (Peter Manning/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia Images)Cummings afirmă că Hancock a venit cu o „nouă versiune a realității” conform căreia acesta ar fi avut meritul pentru creșterea capacității de testare și că ministrul sănătății a urmărit până pe 16 martie strategia de obținere a imunității în masă, ulterior abandonată.„Testările, la fel ca vaccinurile, i-au fost luate de sub control în mai din cauza incompetenței și lipsei sale de onestitate”, afirmă Cummings, relatând că ministrul sănătății a informat biroul lui Johnson la sfârșitul lunii martie că achiziționarea de echipamente de protecție „este sub control”.Fostul consilier al lui Johnson afirmă că această asigurare falsă a făcut ca întregi săptămâni să fie irosite care altfel ar fi putut fi folosite pentru procurarea de echipamente.„Dacă Nr. 10 (n.r. adresa biroului premierilor britanici de pe Downing Street) este pregătit să mintă atât de profund și pe larg despre probleme atât de vitale de viață și moarte de anul trecut, nu se poate avea încredere în el nici acum cu privire la Covid sau orice alte probleme cruciale”, a scris Cummings.„Hancock continuă să fie direct responsabil de lucruri precum combaterea variantelor și gestionarea azilurilor de bătrâni. Existența unui asemenea secretar de stat într-un rol cheie este un dezastru garantat”, a mai notat Dominic Cummings.Acesta susține de asemenea că Johnson „a încurajat miniștri să depună mărturii false în fața parlamentului” pentru a nu putea fi tras la răspundere după ancheta publică.Matt Hancock (FOTO: Wikimedia Commons)În mesajele text publicate pe blogul său, Cummings a afirmat că Hancock a afirmat într-o ședință din dimineața zilei de 24 martie autoritățile vor crește capacitatea zilnică de testare la 10.000 până pe 30 martie și la 100.000 în decurs de o lună.Pe 26 martie, ziua în care Johnson a fost testat pozitiv cu Covid, Cummings i-a scris un mesaj primului ministru în care i-a spus că planurile lui Hancock privind testarea sunt în haos și că ministrul sănătății nu va putea îndeplini obiectivul de 10.000 de teste pe zi până la sfârșitul lunii.Potrivit capturii de ecran de pe blogul lui Cummings, Johnson i-a scris înapoi „complet inutil” („totally fucking hopeless”).Premierul ar fi repetat această părere despre rezultatele lui Hancock în mai multe mesaje, potrivit lui Cummings. Acesta a spus că atunci când s-a întors la muncă pe 13 aprilie, după ce s-a vindecat el însuși de Covid, a devenit clar că promisiunile lui Hancock potrivit cărora oamenii vor fi testați înainte de a fi mutați din spitale în aziluri de bătrâni nu au fost implementate și că „încă nu era niciun plan pentru a face asta”.Un „coșmar” similar era în desfășurare și în ceea ce privește achiziția de ventilatoare. Cummings afirmă că un oficial din ministerul sănătății i-a spus că autoritățile au refuzat aparate din cauza prețurilor în creștere.Atașând un mesaj de pe WhatsApp care i-ar aparține lui Johnson, fostul său consilier afirmă că premierul britanic a dat vina tot pe Hancock pentru situație, afirmând că „a fost inutil”.Într-o altă serie de mesaje publicate de Cummings, Johnson se pare că i-a spus pe 27 aprilie că achiziția de echipamente de protecție a fost un dezastru și că „nu mă pot gândi la altceva decât să îl înlătur pe Hancock și să îl pun pe Gove”.Cummings afirmă că i-a spus lui Johnson pe 3 mai că: „Cred că omorâm prin neglijență pe cei mai vulnerabili pe care ar trebui să îi ocrotim și sunt extrem de îngrijorat de asta”, deoarece azilurile de bătrâni încă nu primeau suficiente teste.El afirmă că Johnson a fost de acord că „eșecurile și lipsa de onestitate a lui Hancock îl fac incapabil pentru funcția sa” dar că a refuzat să ia măsuri.Cummings relatează de asemenea că guvernul nu adoptase o „mentalitate de război” nici până la începutul lui mai și că atunci când ședințe importante erau conduse de Johnson acesta bătea câmpii și spunea glume.FOTO: TwitterPe lângă mesajele de la Johnson, Cummings a publicat de asemenea și un document Cobra de la începutul lunii martie care pleda în favoarea atingerii imunității în masă pe cale naturală până în septembrie pentru a evita un al doilea val în toamnă și presiuni suplimentare pe NHS, sistemul de sănătate publică din Marea Britanie.Documentul nu includea posibilitatea implementării unei strategii de lockdown cu ordine de rămas la domiciliu și a sugerat că vor exista 250.000 de morți până la atingerea imunității în masă în toamnă.Cummings afirmă că i-a spus lui Johnson pe 14 martie că vor exista mult mai mult morți decât numărul estimat de 250.000 și că „oamenii vor mărșălui în jos pe Downing Stret și îl vor linșa”.Acesta a publicat mai multe grafice arătate pe care i le-a arătat lui Johnson alături de Ben Warner, un analist de date, îndemnându-l pe 14 martie să adopte o strategie de carantinare, precum și implementarea testării în masă și creșterea capacității NHS.Cummings afirmă că la data respectivă a fost modelat primul scenariu privind implementarea unui lockdown după ce pe 3 martie a fost publicat primul plan de combatere a pandemiei, așa numita strategie de „contain-delay-mitigate”.Fostul consilier-șef al lui Johnson afirmă că documentul respectiv s-a bazat pe ideea că Marea Britanie nu va implementa nicio măsură de suprimare a pandemiei.„În mod evident, acest document rușinos de îngrozitor, care va fi ținut minte ca un studiu de caz pentru eșec timp de decenii, nu a fost în niciun fel ceea ce am implementat de fapt, după cum poate vedea toată lumea”, afirmă Cummings.