California sărbătorește ridicarea restricțiilor după 15 luni de luptă cu pandemia de coronavirus

Protest in California impotriva restrictiilor din pandemie

De acum înainte, persoanele vaccinate din California pot renunța la măştile sanitare în majoritatea spaţiilor publice, cu trei excepţii notabile: transport public, şcoli şi spitale. "Am reuşit în sfârşit, în această zi de 15 iunie, să mergem mai departe, să renunţăm la capacităţile limitate şi la distanţarea socială", a declarat, bucuros, guvernatorul Gavin Newsom, cu ocazia unei ceremonii organizate pentru a marca "redeschiderea completă a economiei californiene".California, cel mai populat stat din componenţa Statelor Unite ale Americii, a trecut printr-o situaţie dramatică. Deşi a implementat foarte repede măsuri sanitare care au permis controlarea pandemiei în primele luni din 2020, o relaxare prematură a acestora a provocat apoi o creştere explozivă a numărului de cazuri.California a devenit unul dintre principalele focare de coronavirus în timpul iernii, în special în regiunea Los Angeles."La un moment dat - în ianuarie, adică nu cu mult timp în urmă -, rămăsesem fără saci mortuari în anumite locuri din California de Sud", a reamintit guvernatorul Gavin Newsom, care a susţinut un discurs în parcul de distracţii Universal Studios Hollywood. "Am văzut mult mai mulţi morţi decât ne doream, am strâns prea multe mâini pentru că familiile nu puteau fi prezente" în secţiile de terapie intensivă, a deplâns la rândul ei Helen Cordova, infirmieră şi prima persoană din California care a fost vaccinată împotriva maladiei COVID-19, în decembrie 2020.De atunci, peste 40,5 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate în acest stat american, care, de mai multe săptămâni, prezintă una dintre cele mai mici rate de infectare din întreaga ţară.Restricţiile antiepidemice au generat însă critici ferme, în special în rândul alegătorilor republicani şi al comercianţilor, favorabili unei redeschideri mai rapide şi care l-au acuzat pe guvernatorul democrat de abuz de putere. Rezultat al unei petiţii lansate de opozanţii guvernatorului Newsom, un referendum trebuie să fie organizat până la sfârşitul anului în privinţa unei eventuale revocări a acestuia. California s-a comportat ca "un stat ghidat de ştiinţă, de date, de fapte, de dovezi stabilite, nu de ideologie", a reacţionat, marţi, guvernatorul Newsom."Din păcate, lucrurile au luat o turnură profund politică în ceea ce priveşte purtarea măştii sanitare şi campaniile de vaccinare", a adăugat el. California, considerată a cincea putere economică mondială, generează aproape 15% din PIB-ul Statelor Unite, dar a cumulat aproximativ 38% din totalul locurilor de muncă create în luna aprilie la nivelul întregului teritoriu american. "Suntem vârful de lance al redresării economice americane, iar acest lucru se întâmplă graţie intervenţiilor noastre sanitare", a adăugat guvernatorul Gavin Newsom.