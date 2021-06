Florin Cîţu: Persoanele care s-au tratat acasă, aflate în baza de date DSP, incluse în certificatul COVID

„Am întrebat şi eu acest lucru, să ştiţi. Mi s-a spus că nu putem să includem decât persoanele care sunt în baza de date. Deci, dacă s-au tratat acasă, dar ele sunt în baza de date şi ştim că au avut, au trecut prin boală, vor fi incluse în aceste... Dar dacă sunt persoane care au trecut prin boală şi nu ştiu, atunci nu pot să fie în baza de date. Deci acelea care s-au tratat acasă sunt acolo. Dar pentru toată lumea soluţia cea mai simplă este vaccinarea. M-am vaccinat şi apoi nu mai există astfel de probleme”, a explicat Florin Cîţu.





Într-o conferinţă de presă la Timişoara, prim-ministrul a fost întrebat cum vor fi incluse în evidenţe persoanele care au trecut prin boală, dar s-au tratat acasă, având în vedere că certificatul verde digital COVID va cuprinde trei tipuri de informaţii: persoane vaccinate, persoane care au trecut prin boală sau persoane care au un test PCR negativ.Întrebat de unde se va şti totuşi dacă au trecut prin boală anumite persoane având în vedere că s-au tratat acasă şi dacă în astfel de cazuri e suficientă dovada cu un test PCR pozitiv, premierul a răspuns: „De obicei, când te tratai acasă şi aveai simptome, sunai la DSP şi te lua în evidenţă şi aşa mai departe, deci exista acea procedură”.„Dacă nu ai sunat la DSP, atunci nu există o dovadă că ai trecut prin boală. Pentru că este şi reversul medaliei - unii o să spună că au trecut prin boală, dar nu au trecut prin boală şi atunci trebuie să avem exact documentat”, a completat Cîţu.De asemenea, întrebat despre faptul că există persoane care au prezentat simptome COVID, au chemat ambulanţa, au fost testaţi pozitiv, dar nu apar în evidenţele DSP, şeful Executivului a afirmat: „Nu am un răspuns în acest moment”.„Când am discutat despre persoanele care au trecut prin boală mi s-a spus că vom folosi baza de date, este singurul lucru pe care îl avem cert, clar. Persoanele pe care le avem în baza de date. Aplicaţia se va lega de aceste baze de date şi va lua informaţiile direct pentru fiecare persoană. Dacă există cazuri speciale, documentate, de persoane care au avut boala, putem să vedem cum să fie introduse. Deci, asta nu am discutat, şi dacă există astfel de situaţii ar fi bizar să nu existe în baza de date dacă au avut boala, ar trebui ca toate persoanele să fie în baza de date. Dacă există totuşi astfel de scăpări, cu siguranţă le vom remedia, vom găsi o soluţie. Dacă undeva există această documentare, o să fie foarte simplu. (...) Dacă sunt cazuri singulare, că nu cred că sunt foarte multe, vom vedea cum putem să ajustăm aplicaţia sau să fie introduşi, după aceea, manual poate, în aplicaţie”, a explicat Florin Cîţu.