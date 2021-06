Valeriu Gheorghiță: 5.100 de copii vârsta între 12 şi 15 ani s-au vaccinat în ultimele 3 zile

Peste 5.100 de copii cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani au fost vaccinaţi în ultimele 72 de ore, iar de la debutul campaniei de vaccinare au fost imunizaţi peste 114.000 de adolescenţi şi tineri cu vârste între 16 şi 19 ani, a declarat sâmbătă șeful campaniei de imunizare contra Covid-19, Valeriu Gheorghiţă, acesta criticând părinții care nu își protejează copiii de bolile infecțioase prin vaccinare.

„Este foarte greu să vorbeşti despre copii în termeni simpli, pentru că ei reprezintă viitorul nostru şi ei, la rândul lor, aşteaptă de la noi lucruri măreţe, ei se uită la noi ca la Dumnezeu şi tocmai de aceea responsabilitatea noastră pentru deciziile noastre, ca adulţi, este foarte mare. Tocmai de aceea îmi este greu să-mi explic cum putem să nu prevenim anumite boli infecţioase care sunt prevenibile prin vaccinare, să avem încă decese din cauza rujeolei şi vă dau exemplul ultimilor ani: în cadrul epidemiei de rujeolă au fost peste 20 de mii de copii care au fost infectaţi, peste 64 de decese, toate apărute la copiii nevaccinaţi”, a spus Gheorghiță.

”Este inadmisibil ca în anul 2021 să avem acces la servicii medicale şi să nu putem să le accesăm. Tocmai de aceea cred că datoria noastră de acum înainte este una extrem de importantă, pe de altă parte, prin a furniza toate informaţiile de care părinţii, aparţinătorii au nevoie să înţeleagă beneficiile unui sistem de prevenţie, beneficiile şi importanţa vaccinării în general”, a declarat coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare,









”Şi, dacă vorbim de contextul actual al pandemiei COVID-19, de curând ştim că Agenţia Europeană a Medicamentului a acordat şi a recomandat autorizarea vaccinului COVID-19 de la compania BioNTech/Pfizer pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 12 şi 15 ani. Desigur că au fost foarte multe întrebări: care este oportunitatea acestei indicaţii, de ce ar trebui să vaccinăm copiii din această grupă de vârstă, ţinând cont că ei au un risc foarte mic să dezvolte forme severe.Vă readuc aminte faptul că avem, din păcate, copii care sunt cunoscuţi cu afecţiuni cronice, care sunt în evidenţă cu boli neoplazice, cu boli hematologice, cu diabet, cu obezitate, cu boli cardio-vasculare, cu boli renale. Or, este foarte complicat să fii în piele unui părinte care are în grijă un astfel de copil, un copil vulnerabil care are aceleaşi drepturi la viaţă, la sănătate, la educaţie ca toţi ceilalţi copii. În felul acesta, oferind această posibilitate de prevenţie copiilor vulnerabili putem să fim mai siguri pe mediul în care ei9 merg, pe mediul în care ei şi dezvoltă viitorul. În felul acesta cred că este importat să oferim copiilor noştri această şansă” a adăugat Valeriu Gheorghiţă.