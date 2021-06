Italia devine zonă albă din 21 iunie, cu excepția regiunii Val d'Aosta

Începând din data de 21 iunie, Italia îşi va schimba culoarea în alb, cu excepția regiunii Val d'Aosta. Desigur, cu condiţia ca datele privind scăderea numărului persoanelor infectate (care continuă constant cu -27% din cazuri în ultima săptămână) să nu își inverseze cursul, potrivit Rador care citează La Stampa Conform datelor din 2 iunie, toate regiunile italiene, cu excepția Val d'Aosta, au scăzut la o incidență sub pragul de risc de 50 de cazuri pe săptămână la 100.000 de locuitori. Conform legii, sunt necesare trei monitorizări consecutive cu rezultate sub-prag pentru a permite unei regiuni să acceseze la un scenariu cu mai puţine restricţii, în special cele privind circulaţia pe timpul nopţii.Din acest motiv, în urma monitorizării de vineri, au intrat în zona albă regiunile Sardinia, Friuli Venezia Giulia și Molise. În timp ce următorul raport din sala de control de vineri 4 iunie, va certifica intrarea în zona zona albă a regiunilor Abruzzo, Liguria, Veneto și Umbria (începând de luni, 7 iunie), pentru ca peste șapte zile să fie premiate şi Lazio, Lombardia, Piemont, Puglia, Emilia Romagna și provincia Trento.Monitorizarea de vineri va declanșa numărătoarea inversă pentru alte șapte regiuni, care vor intra în primul lor raport cu incidență sub 50, grație datelor de joi 3 iunie: Sicilia (incidența săptămânală de joi, 3 iunie fiind de 50 cazuri la o sută de mii), Marche (42de cazuri), Toscana (42), Provincia Bolzano (49), Calabria (48), Basilicata (44) și Campania (49). După alte două monitorizări cu rezultate similare, luni 21 iunie, vor intra şi ele în zona albă, unindu-se celorlalte.Rămâne doar Val d'Aosta, care continuă să aibă o incidență de 61 de cazuri la o sută de mii: după toate probabilitățile, la monitorizarea din 11 iunie va ajunge la sub 50, urmând a fi declarată zonă albă luni, 28 iunie, după alte două rapoarte.