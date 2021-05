Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, a primit prima sa doză de vaccin anti-Covid

Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a spus sâmbătă că a primit prima doză de vaccin anti-Covid la Muzeul de Știință din Londra, relatează Reuters.

"Ieri am primit prima doză de vaccin COVID-19 la Muzeul de Știință din Londra", a spus ea pe contul de Twitter, unde a publicat și o fotografie cu ea primind injecția.

”Sunt extrem de recunoscătoare tuturor celor care joacă un rol în campania de vaccinare - vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți", a mai scris ducesa în vârstă de 39 de ani.

