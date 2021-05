Valeriu Gheorghiță: România are, probabil, o imunitate colectivă, obținută atât prin vaccinare, cât și prin boală

"În momentul acesta la nivel naţional probabil că avem o imunitate colectivă, o imunitate de grup, obţinută atât prin vaccinare cât şi prin boala naturală, care este pe o plajă undeva de la 30-35% chiar până la 50%. Asta explică de ce în acest moment România se află într-un scenariu verde, într-o situaţie favorabilă, cu o rată de incidenţă cumulată în media cazurilor de sub 0,5 la nivel naţional. Este cea mai bună evoluţie de până acum", a declarat, sâmbătă, Gheorghiţă, într-o conferinţă, cu ocazia Maratonului Vaccinării, transmite Agerpres.El a anunţat că sunt aproape 4,3 milioane de persoane vaccinate cu cel puţin o doză."Suntem la mai bine de cinci luni de la momentul în care a debutat campania de vaccinare în România. Sunt aproape 4,3 milioane de persoane vaccinate cu cel puţin o doză, ceea ce înseamnă circa 840.000 - 850.000 de persoane vaccinate în fiecare lună cu cel puţin o doză. Este greu de exprimat dacă este mult sau dacă este puţin, însă pot să vă garantez faptul că alături de echipa mea am făcut tot ceea ce ţine de noi pentru buna desfăşurare a campaniei de vaccinare. Tot ce a fost prevăzut în strategia de vaccinare, atât pentru etapa 1, cât şi pentru etapele 2 şi 3, modalitatea de organizare a centrelor de vaccinare, echipe mobile, vaccinarea prin cabinetele medicilor de familie, în unităţile sanitare, toate aceste lucruri sunt în plină derulare", a precizat Valeriu Gheorghiţă.Acesta a adăugat că, în acest moment, reuşita campaniei de vaccinare se mută din zona centrală, a coordonării, la nivel local, la nivelul fiecărui judeţ."Există o implicare extrem de importantă a autorităţilor locale, fiecare găseşte o serie de modalităţi inedite şi locaţii de a desfăşura activităţile de vaccinare, încât fiecare dintre noi să îşi găsească locul, să îşi găsească vaccinul mai aproape, în momentul potrivit, atunci când doresc să se vaccineze. Deşi în ultimele săptămâni am înregistrat o scădere a numărului de persoane care au fost vaccinate cu prima doză, pot să vă spun că acest lucru nu se corelează cu scăderea intenţiei de vaccinare. Este pur şi simplu nevoie de a aduce vaccinul mai aproape de beneficiar, mai aproape de cei care îşi doresc să se vaccineze, dar pentru care procesul efectiv de vaccinare nu a fost încă suficient de potrivit cu programul fiecăruia", a spus medicul.Valeriu Gheorghiţă vaccinează anti-COVID, sâmbătă, persoanele doritoare, la Sala Palatului, în cadrul celei de a doua ediţii a Maratonului Vaccinării în Bucureşti, care are loc la Sala Palatului şi la Biblioteca Naţională.