Ioana Mihăilă: Nu cred că există posibiltatea reală să mai atingem intensitatea valurilor doi şi trei de Covid din toamnă şi din iarnă

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a afirmat, joi seară, că autorităţile se pregătesc pentru un eventual val patru al pandemiei, dar nu crede că acesta ar putea să mai aibă intensivatea valurilor doi şi trei, potrivit News.Ioana Mihăilă a fost întrebată, joi seară, într-o conferinţă de presă, despre un eventual val patru al pandemiei şi necesarul de paturi de ATI pentru gestionarea acestuia şi a afirmat: ”Să facem nişte presupuneri în condiţiile în care nu ştim câte persoane vor fi vaccinate peste două sau trei luni, deşi avem nişte obiective clare, dar ele trebuie să fie şi atinse, este prematur. Noi suntem pregătiţi, am făcut cadrul legal pentru ca spitalele să poată să răspundă în timp util şi eficient (...) Noi am luat ca termen de referinţă numărul maxim de paturi din valul pandemic cel mai sever. Acolo am luat ca valoare de referinţă. Nu cred – şi nimeni cred că nu crede – că există posibilitatea reală să mai atingem intensitatea valurilor doi şi trei din toamnă şi din iarnă”.Spcialiştii se aştaptă la un nou val al pandemiei în toamnă, intensitatea acestuia însă depinde de atingerea imunizării colectve, fie prin vaccinare, fie prin trecerea prin boală.