Marea Britanie: Boris Johnson ripostează la acuzaţiile fostului său consilier Dominic Cummings privind gestionarea epidemiei

Potrivit lui Cummings , liderul conservator a ignorat recomandările oamenilor de ştiinţă şi a întârziat să reacţioneze pe măsura gravităţii situaţiei. Fostul consilier a acuzat guvernul mai ales pentru faptul că nu i-a protejat de epidemie pe rezidenţii căminelor pentru vârstnici, autorizând revenirea lor în aceste centre după ce fuseseră spitalizaţi, însă fără să fi fost testaţi pentru infecţia cu coronavirus, pe care l-au răspândit astfel.





Johnson, care a vizitat joi dimineaţă un spital din Essex, a afirmat că a trebuit să ia 'o serie de decizii incredibil de dificile' în timpul acestei crize, subliniind că, 'în fiecare etapă, am fost ghidaţi de determinarea de a proteja vieţi'.Miercuri, într-o audiere de şapte ore în faţa unei comisii parlamentare, fostul său consilier Dominic Cummings a atacat felul în care guvernul a gestionat epidemia, care a făcut aproape 128.000 de morţi în Marea Britanie, ţara cea mai îndoliată din Europa.La şase luni după ce a demisionat pe fondul unor lupte interne, Dominic Cummings, 'creierul' campaniei învingătoare pentru Brexit în 2016 şi arhitectul victoriei nete a lui Boris Johnson la alegerile legislative din decembrie 2019, s-a arătat necruţător faţă de acesta, numindu-l 'inapt'.'Ceea ce s-a petrecut în căminele pentru vârstnici a fost tragic, dar noi am făcut tot ceea ce puteam pentru a proteja NHS (serviciul public de sănătate), pentru a minimiza transmiterea (virusului), cu cunoştinţele pe care le aveam', s-a apărat joi Boris Johnson.'Nu se ştia, la începutul pandemiei, cum virusul se poate transmite în mod asimptomatic, şi acesta este unul din motivele pentru care noi am avut anumite probleme pe care le-am constatat în căminele pentru vârstnici', a mai spus premierul.Dominic Cummings a susţinut că 'zeci de mii' de morţi ar fi putut fi evitate, o afirmaţie care a ţinut joi prima pagină a mai multor ziare.În urma acestor acuzaţii, opoziţia a cerut să fie grăbită deschiderea unei anchete publice cu privire la modul în care guvernul a gestionat pandemia, anchetă prevăzută să se desfăşoare în 2022.În cursul audierii, Cummings l-a atacat şi pe ministrul sănătăţii, Matt Hancock, pe care l-a acuzat că 'a minţit în numeroase ocazii, reuniune după reuniune', dar şi 'în public'. Fostul consilier al lui Johnson a fost de părere că Hancock este incompetent şi ar fi trebuit demis.Aceste acuzaţii sunt 'false' şi 'neîntemeiate', a reacţionat Hancock, răspunzând joi întrebărilor opoziţiei în Camera Comunelor. 'Am fost întotdeauna sincer cu oamenii în public şi în privat', a spus el, afirmând că guvernul a adoptat 'o abordare deschisă, transparentă, explicând atât ceea ce ştiam, cât şi ce nu ştiam'.