Și-a falsificat testul Covid ca să zboare în Argentina. Dar tot a ajuns bolnav la destinație

Iar a doua zi, când a ajuns la Buenos Aires și i-a fost controlată temperatura, avea 38,5˚. A mărturisit că are probabil Covid-19 și că n-ar fi trebuit să ia zborul.„Din pricina comportamentului său iresponsabil și egoist, 200 de oameni riscă să se îmbolnăvească, deși au făcut tot ce trebuia pentru călătorie”, a declarat pentru reporteri Florencia Carignano, responsabila cu imigrația din Argentina.La vremea aceea, în Argentina se înregistrau zilnic noi recorduri de îmbolnăviri, iar numai 16% din populație era vaccinată. Unii dintre argentinienii înstăriți zburau la Miami pentru a fi injectați. Oficialii spun că Portillo, care are o afacere comercială cu aparate de spălat sub presiune, era unul dintre aceia.Nu se știe cu exactitudine dacă Portillo fusese vaccinat. Dar autoritățile argentiniene spun că a primit un certificat medical de la o clinică din Hollywood, Florida, atestând că este sănătos și poate călători în străinătate.Într-un interviu la un post de radio argentinian, Juan Manuel Dragani, un avocat din Buenos Aires care reprezintă clinica, a spus că certificatul nu este contrafăcut și a fost eliberat în conformitate cu reglementările americane.„Este responsabilitatea directă a acuzatului”, a spus Dragani, punctând că singurul contact al lui Dragani cu clinica a fost prin întrevedere online. Carignano, oficialitatea de la imigrație, a spus că Portillo riscă de la 3 la 15 ani de detenție conform legii argentiniene care pedepsește expunerea voluntară a altor persoane la îmbolnăvire. Ea a precizat că situația judiciară a lui Portillo se va agrava dacă alți pasageri vor avea simptome.Autoritățile sanitare din Buenos Aires au identificat cel puțin 14 persoane care au fost aproape de Portillo în avion, obligându-i la o canatină de cel puțin șapte zile. Nu sunt informații că vreuna a avut un test pozitiv.