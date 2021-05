VIDEO Infectată cu Covid, Szilvia Bedo-Nagy a aflat că este mamă la o lună după ce a născut / Femeia fusese plasată într-o comă indusă medical

Femeia era în a 35-a săptămână de sarcină când a fost diagnosticată cu COVID-19 la finalul anului trecut și trimisă acasă să se autoizoleze. Însă starea ei s-a deteriorat rapid și a fost dusă de urgență la spital.„Nu puteam să respir”, își amintește Bedo-Nagy într-un interviu acordat RFE , adăugând că „s-a dovedit a fi pneumonie”.Aceasta a fost transferată la un spital din Budapesta unde a născut-o prin cezariană pe Napsugar („rază de soare” în maghiară) înainte de a fi mutată în secția de terapie intensivă unde a fost ventilată artificial și apoi plasată într-o comă indusă medical.În timp ce femeia se afla în spital, soțul ei, Jozsef Bedo, a avut grijă de fiica lor, temându-se mereu că soția sa ar putea să își piardă viața.Potrivit datelor Universității John Hopkins Ungaria are cea mai mare rată a deceselor cauzate de COVID-19 raportată la o sută de mii de locuitori iar în unele spitale până la 80% din pacienții ventilați artificial își pierd viața.Dar în jurul Crăciunului Bedo a primit un telefon de la un medic care i-a spus că soția lui s-a trezit.„Doctorul mi-a spus că soția încearcă să mă contacteze. A doua zi m-am dus s-o vizitez. Era trează și când am întrebat-o ceva mi-a răspuns din ochi”, relatează Bedo de la casa familiei din orășelul Hatvan.Prima zi de care Bedo-Nagy își amintește după trezirea din comă este ajunul anului nou, afirmând însă că nici atunci nu știa cu exactitate ce s-a întâmplat.„Nu aveam nicio idee cu privire la ce se petrece. Arătam înspre burta mea să îi întreb când am născut...Apoi doctorul mi-a zis că bebelușul s-a născut în urmă cu ceva timp”, relatează aceasta.Medicul ei, Bela Merkely, afirmă că acest caz a fost unul fascinant și neobișnuit de complicat.Bedo-Nagy se află acum acasă alături de soțul ei și fiica lor.