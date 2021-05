Câți angajați din sănătate s-au vaccinat anti-COVID-19. La unul dintre cele mai mari spitale din București mai mult de jumătate nu au făcut-o. La Cluj și Timișoara situația e inversă

​88,5% dintre lucrătorii din domeniul sănătății și social din România - spitale, ambulanță, personalul implicat în campania de vaccinare, farmaciști și personal de laborator, angajați ai centrelor rezidențiale sau personal care acordă îngrijiri medicale și sociale la domiciliu, atât din sistemul public, cât și din cel privat - s-au vaccinat anti-COVID-19 până în acest moment, arată datele transmise de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea și Institutul Național de Sănătate Publică, la solicitarea HotNews.ro. Printre spitalele mari din țară și din Capitală, există surprize plăcute - Spitalul Județean Cluj, Spitalul Bagdsar Arseni din București sau Spitalul Județean Timișoara - cu o mare parte dintre angajați vaccinați, dar și surpize mai puțin plăcute - la Spitalul Universitar din București, mai puțin de jumătate dintre angajați s-au vaccinat.

Important de subliniat este că o parte dintre angajații încă nevaccinați din spitale au trecut prin boală și au în acest moment anticorpi, așa că au amânat administrarea vaccinului, dar se vor vaccina în viitorul apropiat.

În alte cazuri însă, sunt și angajați care refuză vaccinul. Managerii spitalelor sunt neputincioși: vaccinarea nu este obligatorie prin lege, așa că niciun angajat nu poate fi constrâns să se vaccineze.

Cum arată situația la câteva dintre cele mai mari spitale din țară și din București





Cum Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea și Institutul Național de Sănătate Publică au comunicat HotNews.ro o situație la nivel de țară, nu defalcată pe spitale, HotNews.ro a stat de vorbă cu reprezentanții unora dintre cele mai mari spitale din Capitală și din țară.





Am descoperit surprize plăcute - spitale unde o mare parte dintre angajați s-au vaccinat, precum Spitalul Județean Cluj, Spitalul Bagdsar Arseni din București sau Spitalul Județean Timișoara - dar și surprize mai puțin plăcute - spre exemplu, la Spitalul Universitar de Urgență din Capitală, mai puțin de jumătate dintre angajați s-au vaccinat.







Important de subliniat este că o parte dintre angajații încă nevaccinați din spitale au trecut prin boală și au în acest moment anticorpi, așa că au amânat administrarea vaccinului.





În alte cazuri însă, sunt și angajați care refuză vaccinul. Managerii spitalelor sunt neputincioși: vaccinarea nu este obligatorie prin lege, așa că niciun angajat nu poate fi constrâns să se vaccineze.















Spitalul Județean Cluj





Spitalul Județean Cluj și Spitalul de Urgență Bagdasar-Arseni din București - cel mai mare procent de angajați vaccinați





Spitalul Județean Cluj Spitalul Județean Cluj are cel mai mare procent de angajați vaccinați dintre spitalele consultate de HotNews.ro - în jur de 85% dintre angajați s-au vaccinat, arată datele puse la dispoziție de reprezentanții unității sanitare, la solicitarea HotNews.ro.



Dintre cei vaccinați, 1.075 sunt medici, cărora li se adaugă 266 de medici rezidenți, 830 sunt asistente medicale, 388 personal medical auxiliar, 14 alt personal medical, iar 300 personal nemedical.







Spitalul de Urgență Bagdasar Arseni





Spitalul de Urgență Bagdasar-Arseni din București





Aproximativ 83% dintre angajații Spitalului de Urgență Bagdasar Arseni s-au vaccinat, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Florin Bica, pentru HotNews.ro.







Spitalul Județean Timișoara: "Nu am avut refuzuri de vaccinare de la angajați"



"Cu tot cu rezidenți, avem în total aproximativ 1.000 de medici, dintre care 858 s-au vaccinat și 238 au trecut prin boală. Practic, cei care sunt nevaccinați au trecut recent prin boală și au intenția să se vaccineze atunci când nivelul de anticorpi va scădea. De altfel, noi și monitorizăm nivelul de anticorpi. Cam aceeași proporție, puțin descrescătoare, în funcție de numărul de persoane care au trecut prin boală, se păstrează și la asistente și la infirmiere", a explicat medicul Raul Pătrașcu, pentru HotNews.ro.











Spitalul Universitar de Urgență din București





Spitalul Universitar din București - mai puțin de jumătate dintre angajați s-au vaccinat



Practic, doar aproximativ 40% dintre angajații Spitalului Universitar sunt vaccinați până în acest moment.







Institutul Fundeni





Institutul Clinic Fundeni - câți dintre angajații celui mai mare spital de boli cronice din România s-au vaccinat

Foarte probabil, după acel moment, și alți angajați s-au vaccinat, însă numărul lor nu este cunoscut cu exactitate. Managerul Anca Coliță amintește faptul că Institutul Fundeni are peste 2.000 de angajați.







Institutul Oncologic București





Institutul Oncologic București - puțin peste jumătate

476 de angajați s-au vaccinat împotriva COVID-19 cu ambele doze dintr-un total de 938 de salariați la Institutul Oncologic din București, arată datele transmise de conducerea unității sanitare, la solicitarea HotNews.ro.











Spitalul Marie Curie





Spitalul de copii "Marie Curie" din București



Reprezentanții spitalului au precizat însă că procentul de 52% reprezintă angajații vaccinați în mod organizat în cadrul campaniei de vaccinare din spital - lunile ianuarie și februarie. Foarte probabil, după acel moment, și alți angajați s-au mai vaccinat, pe cont propriu, însă nu există o nouă centralizare.

Spitalul Județean Cluj are în total 3.392 de angajați, dintre care 2.873 s-au vaccinat.Într-o situație similară este și Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni din Capitală.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" din Timişoara are și el un procent de invidiat de angajați vaccinați: 88% dintre medici și 78% din numărul total de 4.600 de angajați, personal medical și nemedical, s-au vaccinat, a declarat pentru HotNews.ro medicul Raul Pătrașcu, managerul unității medicale."În general, nu am avut refuzuri de vaccinare de la angajați care nu au trecut prin boală. Majoritatea celor încă nevaccinați sunt persoane care au trecut prin boală", subliniază managerul Raul Pătrașcu.La polul opus se află Spitalul Universitar de Urgență București, care are cel mai mic procent de angajați vaccinați dintre spitalele consultate de HotNews.ro - mai puțin de jumătate.La Spitalul Universitar, 1.647 de salariați sunt vaccinați împotriva COVID-19, cu ambele doze, după cum urmează: 482 de medici, 591 de asistente medicale, 327 de angajați ce reprezintă personal medical auxiliar, 67 alt personal medical, 180 personal nemedical - sunt datele comunicate de reprezentanții spitalului, la solicitarea HotNews.ro. Numărul total al salariaților (inclusiv medici rezidenti) Spitalului Universitar în luna aprilie a fost de 4.079.Institutul Clinic Fundeni, cel mai mare spital de boli cronice din România, are doar o centralizare a angajaților vaccinați până la finalul lunii februarie, după etapa I a campaniei de vaccinare, în cadrul căreia au fost vaccinate cadrele medicale - când procentul era de 60% din personal vaccinat, a declarat pentru HotNews.ro medicul Anca Coliță, managerul spitalului.Puțin peste jumătate dintre angajații Institutului Oncologic din București s-au vaccinat.Aproape 52% dintre angajații Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie din București, unul dintre cele mai mari spitale pentru copii din țară, s-au vaccinat, au comunicat reprezentanții unității medicale, la solicitarea HotNews.ro.Procentul de 52% însumează personal medical, personal auxiliar și administrativ.