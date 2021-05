După India, Nepalul e neajutorat în faţa unui aflux de bolnavi de covid-19

Bilanţul zilnic al contaminărilor a crescut de 60 de ori, la aproape 9.000, de la 1 aprilie, iar aproximativ 1.000 de persoane au murit din cauza covid-19 în ultimele zece zile.Nepalul înregistrează, de la începutul pandemiei, 422.349 de contaminări şi 4.252 de morţi din cauza covid-19, însă, la fel ca în India, acest bilanţ este probabil subestimat, citează News.ro.Aproape jumătate dintre persoanele testate sunt pozitive covid-19, iar cazuri grave sosesc neîntrerupt la spitale, unde buteliile cu oxigen se golesc mai repede decât pot fi umplute.La Kathmandu, capitala nepaleză, spitalele au anunţat că nu mai pot primi bolnavi, ale căror familii disperate caută un pat de spital.Cinci bolnavi internaţi la terapie intensivă la un spital în Rupendehi (sud) au murit asfixiaţi, săptămâna aceasta.”Vehiculele noastre stăteau la coadă cu butelii la reîncărcat, în trei staţii de umplere, însă niciunul nu a ajuns înapoi la timp”, declară pentru AFP un medic de la spitalul provincial din Lumbini, Bishnu Gautam.Preşedintele Asociaţiei Industriei Oxigenului din Nepal Gaurav Sharda a anunţat că cererea a crescut peste capacitatea de producţie.”Toate uzinele de oxigen din Kathmandu funcţionează 24 de ore din 24 şi furnizează oxigen la capacitate maximă. Putem umple doar 8.000 de butelii pe zi, însă cererea este mult mai mare”, declară Gaurav Sharda.Şeful centrului de operaţiuni de urgenţă de la Ministerul Sănătăţii, Samir Kumar Adhikari, anunţă că Nepalul se află într-o ”situaţie de criză”.”Dacă 20% dintre miile de persoane izolate la domiciliu ar avea nevoie de paturi la spital şi de îngrijiri, nu am mai putea să facem faţă”, a apreciat el.Motivele acestui val al epidemiei în Nepal sunt asemănătoare celor din India vecină.În urma unei creşteri acute a cazurilor de covid-19 la începutul lui aprilie, la două luni după India, Guvernul a continuat să autorizeze şi chiar să organizeze procesiuni religioase şi adunări politice.Numeroşi nepalezi s-au dus la procesiunea indiană Kumbh Mela, la care participau milioane de credincioşi hinduşi, iar numeroşi călători indieni au trecut în Nepal până când zborurile din India au fost suspendate.Asociaţia medicală nepaleză îi îndeamnă pe politicieni ”să-şi amâne pe mai târziu calculele politice” şi să acorde prioritate salvării vieţii.Nepalul depinde de India în majoritatea importurilor sale, însă gigantul asiatic a fost nevoit să-şi îngheţe exportul de vaccinuri, în martie, pentru a-şi acoperi propriile nevoi, şi a livrat doar jumătate dintre comenzile Nepalului.În această ţară cu 30 de milioane de locuitori s-au administrat doar 2,4 milioane de vaccinuri provenind din India şi China, iar abia 1% din populaţie a fost vaccinată cu două doze.Nepalul a cerut ajutorul Chinei.Un avion a fost trimis, săptămâna aceasta, cu prima livrare a 400 de butelii de oxigen, iar Beijingul a furnizat 800.000 de doze de vaccin chinezesc Nepalului.Nepalezi din străinătate s-au mobilizat pentru a obţine un ajutor de urgenţă pentru ţara lor, pe Twitter, prin hashtagul #vaccines4nepal, iar senatori americani discută despre un ajutor.Coordonatoarea rezidentă ONU în Nepal Sara Beysolow Nyanti a subliniat că această ţară are nevoie de un ajutor ”urgent”.”Avem o povară similară celei din India, dar avem o capacitate mai mică de a-i face faţă”, a declarat ea AFP, îndemnând lumea ”să conştientizeze vulnerabilitatea Nepalului”.Guvernul nepalez a lansat luni apel la ajutor, în contextul în care are nevoie cu prioritate de oxigen, echipament de îngrijire la terapie intensivă şi vaccinuri.”Dacă ajutorul pe care-l cerem nu soseşte, ne îndreptăm către o situaţie teribilă, foarte dificil de gestionat”, a subliniat un oficial de la Ministerul Sănătăţii, Adhikari, potrivit News.ro.