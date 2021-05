Canada raportează decesul unei femei care se imunizase cu serul antiCovid AstraZeneca

Este al doilea caz care prezintă cheaguri de sânge și singurul deces înregistrat din 253.000 de doze AstraZeneca administrate până acum în provincie, se mai arată în declarația de presă a autorităților sanitare.Reprezentanții AstraZeneca nu a putut fi contactați de Reuters pentru a comenta situația. Luna trecută, provincia Quebec a raportat primul deces al unui pacient care fusese imunizat cu același ser antiCovid.Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a anunţat în aprilie că formarea unor cheaguri de sânge după vaccinarea cu AstraZeneca ar trebui catalogată drept efect secundar foarte rar. Oficialii EMA au precizat că au stabilit ”o legătură posibilă între vaccinare și cazuri foarte rare de cheaguri de sânge neobişnuite şi un nivel de trombocite scăzut”, dar că nu va fi schimbată recomandarea de folosire în continuare a acestui vaccin împotriva COVID-19, pentru că beneficiile depășesc riscurile.Mai multe țări europene, printre care și Germania, au restricționat însă din nou administrarea vaccinului anglo-suedez în rândul persoanelor cu vârsta de sub 60 sau sub 30 de ani după ce s-a observat că persoanele tinere ar avea o susceptabilitate mai ridicată de a dezvolta tromboze după vaccinarea cu acest vaccin.Pe fondul acestor controverse, cancelarul Germaniei Angela Merkel a fost printre puținii lideri (dacă nu chiar singura) care a anunțat că s-a imunizat cu serul AstraZeneca."Sunt bucuroasă că am primit astăzi (vineri, n.r.) prima doză a vaccinului AstraZeneca", a declarat Angela Merkel, citată într-un mesaj publicat pe Twitter de purtătorul său de cuvânt Steffen Seibert, care a distribuit şi o fotografie ce prezintă certificatul de vaccinare emis pe numele cancelarului Germaniei.