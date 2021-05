Chile spune că nu există o variantă ”chiliană” de SARS-CoV-2, așa cum susține Israelul

Vaccinare in Chile

Institutul de Sănătate Publică (ISP) din Chile a respins luni existenţa unei "variante chiliene" de SARS-CoV-2, după ce Ministerul Sănătăţii din Israel a avertizat în legătură cu primul caz al unui pacient infectat cu o tulpină considerată originară din această ţară sud-americană, relatează EFE și Agerpres.





"Am revizuit baza de date Gisaid (Global Initiative on Sharing All Influenza Data), o bază de date internaţionale unde sunt denumite variantele conform ţării de origine. Prin urmare, în acest caz eliminăm pentru moment existenţa unei variante chiliene în lume", a declarat online directorul ISP, Heriberto Garcia.





Semnalul de alarmă a fost tras în urma unei informaţii publicate de autorităţile din Israel, potrivit căreia o persoană revenită în ţară după o călătorie în străinătate s-a îmbolnăvit de COVID-19, deşi era vaccinată, în urma contractării unei tulpini considerate originară din SARS-CoV-2 din Chile.





"Ceea ce este posibil să se fi întâmplat este ca Israelul să fi revizuit cazul unui turist care a trecut prin Chile şi s-a infectat cu una dintre variantele deja detectate în ţară, care nu sunt variante îngrijorătoare sau de interes şi care sunt peste zece, mai mult sau mai puţin, în întreaga lume", a explicat Garcia.





Pentru ca o tulpină de SARS-CoV-2 să poată fi denumită "chiliană" trebuie să fie nu doar prezentă în Chile ci şi să devină contagioasă şi în alte ţări, a precizat expertul sanitar.





"Dacă nu este cazul, este foarte dificil ca Gisaid să numească 'variantă chiliană' o variantă care circulă ocazional în ţară", a subliniat el.