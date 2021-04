Valeriu Gheorghiţă anunţă organizarea unui maraton al vaccinării la Bucureşti, în perioada 7-9 mai

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiţă, a anunţat că în prima jumătate a lunii mai va avea loc în Bucureşti un maraton al vaccinării similar celui organizat zilele acestea la Timişoara. Până sâmbătă seară, la ora 20:00, fuseseră vaccinate aproape 3.200 de persoane, în cadrul maratonului de la Timişoara, potrivit News.Medicul Valeriu Gheorghiţă declară că evenimente similare celui de la Timişoara, unde zilele acestea are loc un maraton al vaccinării, vor fi organizate şi în alte oraşe, el arătând că a discutat deja cu rectorii universităţilor de medicină şi farmacie din România, care şi-au arătat disponibilitatea de a organiza astfel de evenimente de vaccinare, prin implicarea personalului medical şi a corpului academic. Un astfel de maraton a fost deja programat, de altfel, pentru prima jumătate a lunii viitoare, în Capitală."Pe 7-9 mai va fi acest maraton al vaccinării la Bucureşti. Foarte probabil, locaţiile vor fi două: la Sala Palatului şi Biblioteca Naţională. Trebuie să combinăm acest eveniment medical cu unul social şi cultural. Va fi nevoie doar de cartea de identitate.", a declarat Valeriu Gheorghiţă, sâmbătă seară la Antena 3, conform antena3.ro.Gheorghiţă a menţionat că la maratonul de la Bucureşti se va putea vaccina oricine indiferent unde are domiciliul.„Cu siguranţă este un eveniment care, aşa cum a observat la Timişoara, este aşteptat de multă lume, pentru că realmente sunt persoane care din comoditate nu intră pe platformă să se programeze, sunt persoane care nu se descurcă să intre pe platformă şi atunci cred că flexibilitatea şi adaptabilitatea la situaţia reală trebuie să fie în momentul de faţă extrem de importantă”, a adăugat Valeriu Gheorghiţă la Antena 3.În ceea ce priveşte rapelul pentru cei care se vaccinează în cadrul acestor vaccinări de tip maraton, medicul a precizat că se vor organiza evenimente similare, la trei săptămâni în cazul celor în care se foloseşte serul Pfizer, iar cei care nu se pot prezenta la maraton pot face rapelul în centrele care folosesc acelaşi tip de vaccin.Conform medicului, până sâmbătă seară, la la ora 20:00 fuseseră vaccinate aproape 3200 de persoane, în cadrul maratonului din Timiş.Şi în municipiul Deva, unde sâmbătă a devenit operaţional primul centru drive thru, au fost vaccinate 600 de persoane, a adăugat Gheorghiţă.