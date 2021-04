Cum a ajuns publicul anti-vaccin să iasă din zona de nișă și să devină relevant

- Limitat și conectat -

- Neplăceri dificil de evaluat -

Din punct de vedere istoric, mișcările anti-vaccin „au înțeles interesul bătăliei informaționale”, explică Laurent-Henri Vignaud, istoric științific francez și coautor al cărții „Antivax” (Vandémiaire éditions, 2019). În schimb, autoritățile sanitare „au adesea o reacție întârziată”, adaugă el, fiindcă se bazează ”pe principiul că vaccinarea este utilă comunității”.Condusă de la sfârșitul anilor 1990 de un studiu care sugerează o legătură între vaccinarea MMR (rujeolă, oreion, rubeolă) și autism, totuși de multe ori demistificată, mișcarea anti-vaccin se democratizează pentru a ieși din comunitățile de nișă (religioase, grupuri de mame , anumite grupulețe ecologiste etc.).Conturile de Facebook traficând cu informații false despre vaccinuri au văzut că numărul abonaților lor să explodeze anul trecut, potrivit unui studiu BBC publicat la sfârșitul lunii martie în șapte țări (Brazilia, Mexic, India, Ucraina, Franța, Tanzania, Kenya). În Franța, paginile care împărtășesc conținut anti-vaccin au primit aproape patru milioane de aprecieri (+ 27%, o creștere de trei ori mai rapidă decât în ​​2019, dar comparabilă cu 2018).Aceste teorii nu se mai limitează la „grupuri marginale mici”, ci „rezonează cu mișcarea vestelor galbene, a libertarienilor, a grupurilor New Age”, creând alianțe „ideologic incongruente”, explică ONG-ul First Draft care luptă împotriva dezinformării care a realizat un studiu în vara anului 2020 pe aproximativ 14 milioane de publicații legate de vaccinare.Mesajul anti-vaccin găsește un ecou puternic în rândul susținătorilor extremelor, dreapta sau stângă, și în rândul neutrilor, notează Florian Cafiero, sociolog la CNRS (Centrul Național de Cercetări Științifice). Și teoriile conspirației - Noua Ordine Mondială, Agenda Transumanistă sau chiar QAnon - „încorporează vaccinurile în narațiunile lor, pentru a se asigura că rămân relevante”, notează Seb Cubbon, analist de cercetare pentru First Draft.Acest discurs anti-vaccin este purtat de niște figuri emblematice foarte active. Observând mii de tweeturi în limba engleză, cercetătorii de la Universitatea din Zurich au descoperit că acest conținut anti-vaccin a fost produs de o mică parte din utilizatori, beneficiind în același timp de o rată ridicată de interacțiuni.Aproximativ 65% din conținutul online anti-vaccin publicat în februarie și martie poate fi atribuit a doisprezece „creatori extrem de influenți”, potrivit ONG-ului Center for Countering Digital Hate din SUA. Printre aceștia, avocatul Robert F. Kennedy Jr, nepotul fostului președinte.Limitată, dornică să înțeleagă această boală care a uimit lumea, populația a căutat informații online. Dar lipsa cunoștințelor disponibile, erorile în comunicarea oficială - de exemplu pe masca considerată inutilă la început -, lipsa culturii științifice, au deschis ușa dezinformării.Noutatea vaccinurilor care utilizează tehnologia ARN messenger, sosirea rapidă a acestora pe piață, a alimentat neîncrederea, la fel cum a dezvăluit, odată ce campaniile au început, de efecte secundare mai grave decât se aștepta pentru AstraZeneca și Johnson & Johnson.Platforme mari precum Facebook, Twitter sau YouTube au intensificat vânătoarea de conținut anti-vaccin și informații false în 2020, promovând în același timp recomandările autorităților din domeniul sănătății.În septembrie, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și mai multe agenții ONU și-au exprimat îngrijorarea cu privire la o supraabundență de informații care face „dificil pentru toată lumea să știe ce să facă”.Efectele „infodemiei pot fi tragice”, își amintește Christine Czerniak, care se ocupă de problema la OMS. Oamenii au murit în urma unor sfaturi înșelătoare pentru a lupta împotriva Covid, otrăvite de consumul de metanol sau de utilizarea incorectă a produselor de curățat.Efectele acestei dezinformări rămân dificil de evaluat, mai ales că aceste campanii de vaccinare din întreaga lume se află în stadii foarte diferite. Sondajele arată că mentalitățile se pot schimba rapid.Expunerea la informații false sau înșelătoare tinde să scadă dorința de a fi vaccinat cu câteva puncte procentuale, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii britanici din Vaccine Confidence Project publicat în martie în revista Nature.