India: Medicii au lansat un SOS pentru că nu mai fac față numărului de cazuri Covid și rămân fără oxigen. Rudele pacienților se roagă pentru un pat în spital VIDEO

Situația este atât de dramatică încât crematoriile organizează înmormântări în masă, scrie BBC. În doar trei zile, India a înregistrat aproape un milion de noi cazuri de Covid-19, 346.786 fiind confirmate doar în noaptea trecută.La spitalul Golden Delhi, 20 de oameni au murit noaptea trecută pentru că au rămas fără oxigen. De altfel, majoritatea spitalelor din Delhi au avertizat că sunt pe punctul de a ceda, unitățile de terapie intensivă sunt pline, nu mai există paturi."Aproape fiecare spital este pe punctul de a ceda. Dacă rămânem fără oxigen, nu prea mai sunt șanse pentru mulți pacienți”, povestește un medic. "Vor muri. În doar câteva minute, vor muri. Puteți să vedeți acești pacienți: sunt pe ventilator, au nevoie să fie conectați la un flux permanent de oxigen. Dacă oxigenul se oprește, majoritatea vor muri”.Un alt spital a lansat un mesaj disperat SOS anunțând că mai are oxigen doar pentru 30 de minute.Guvernul a promis că va trimite trenuri și aeronave care să asigure aprovizionarea zonelor grav afectate.Numărul deceselor a crescut cu 2.624 în ultimele 24 de ore față de 2.263 câte au fost înregistrate vineri. OMS a tras un semnal de alarmă cu privire la consecințele devastatoare ale pandemiei.La începutul acestui an, autoritățile din India credeau că au învins virusul, în contextul în care numărul cazurilor coborâse sub 11.000 la mijlocul lui februarie și erau exportate vaccinuri.Cu toate acestea, răspândirea noilor tulpini ale virusului, ca și măsurile relaxate și participarea în masă la evenimente cu milioane de pelerini la începutul lunii aprilie au dus la un nou val de cazuri.