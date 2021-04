Grecia intenționează să își redeschidă restaurantele de la începutul lui mai

Grecia, care a gestionat relativ bine primul val al pandemiei, a fost forțată să înăsprească restricțiile la sfârșitul anului trecut după o creștere vertiginoasă a numărului de infecții, spitalele din jurul Atenei și a orașului Salonic din nordul țării fiind copleșite de pacienți cu COVID-19.Peste jumătate din numărul zilnic de noi cazuri sunt raportate în regiunea Salonic.„Intenția noastră este de a avea o deschidere coordonată a restaurantelor după Paște”, a declarat miercuri ministrul de stat George Gerapetritis pentru televiziunea publică ERT.Acesta a adăugat că clienților li se va permite să ia masa în aer liber. La fel ca și în România, ortodocșii din Grecia sărbătoresc Paștele pe 2 mai anul acesta.Guvernul de la Atena a demarat de asemenea o campanie masivă de distribuire a unor teste pentru coronavirus care pot fi efectuate la domiciliu, intenționând să redeschidă școlile și să țină sub control răspândirea coronavirusului înainte de începerea sezonului turistic.Grecia a raportat marți 3.789 de noi infecții cu coronavirusul și 87 de decese cauzate de COVID-19. Bilanțul total al contagierilor cu SARS-CoV-2 a ajuns în această țară la 320.629 de cazuri, 9.627 de persoane pierzând bătălia cu coronavirusul.Health authorities on Tuesday reported 3,789 daily cases of COVID-19 and deaths. Total cases and deaths have reached 320,629 and 9,627 respectively.