Materialul care ucide coronavirusul: Fețe de masă și uniforme rezistente la Covid

Hotelurile, spa-urile și restaurantele din Italia care au suferit cel mai mult de pe urma consecințelor virusului SARS-COV-2 vor primi diverse haine și articole confecționate cu Virkill, un țesut care ucide coronavirusul datorită nanoparticulelor de cupru, scrie Il Sole.

Cu Virkill a fost realizată prima colecție destinată hotelurilor, rodul colaborării dintre un grup de companii Made in Italy, iar țesătura s-a născut la Como.

Hotelurile, spa-urile și restaurantele sunt, de fapt, activitățile economice care au suferit cel mai mult de pe urma consecințelor virusului SARS-COV-2 . Din acest motiv, compania Italtex din Como, graţie colaborării cu câţiva parteneri specializați, a decis să ofere pieţei o serie de produse utile personalului care lucrează în domeniul hotelier, alimentar și în cel al wellnessului, scrie Il Sole, citat de Rador.

La baza tuturor creațiilor se află țesătura realizată cu nano-particule de cupru „topite” în fir, o caracteristică ce distinge țesătura de un tratament antiviral simplu de suprafață ce se poate deteriora odată cu spălarea. Elemente invizibile pentru ochiul uman, dar care au capacitatea de a ucide Covid-19 datorită caracteristicilor naturale care au fost testate în ultimele luni de laboratoare italiene și engleze independente.

Materialul a fost certificat (conform standardului ISO 18184: 2019) în mod special împotriva Covid-19 (virusul Sars-CoV-2) cu rezultate excelente: testul a constatat deja la prima verificare o inactivare a virusului mai mare de 99,9% și o reducere de 100% a altor bacterii (Gram-negative și Gram-pozitive).

Pentru realizarea produselor, Italtex a implicat în proiect trei companii partenere. În special, Maurel di Robbio, din provincia Pavia, specializată în crearea de uniforme pentru hoteluri de lux, care a confecţionat uniforme pentru cameriste și chelneri, pentru bucătari, pentru barmani, kimono-uri pentru personalul spa, uniforme pentru personalul de serviciu, huse pentru paturile spa-urilor, feţe de masă şi şervete pentru restaurante și baruri.

Compania Vefer di Lissone, din provincia Monza și Brianza, lider în Italia și în Europa în sectorul spumei poliuretanice de înaltă calitate, a fabricat feţe de perne, tapițerie pentru saltele și cuverturi de pat.

Iar în final, o fabrică de pantofi din districtul Parabiago, din provincia Milano, furnizoare a celor mai bune branduri de modă, a creat încălțăminte pentru angajaţi şi papuci pentru clienţii hotelurilor și pentru centrele de wellness.

"O muncă de echipă pentru a garanta siguranța oaspeților hotelului, restaurantului și spa-ului - explică CEO-ul Italtex, Alessandro Pedretti. Virkill își propune să elimine transmiterea virusului prin suprafețe contaminate. De fapt, din studii autorizate știm că Sars-Cov-2, ca mulți alți viruși, rămâne activ în afara corpului, pe suprafețe și țesuturi o perioadă de timp. Soluțiile propuse au fost concepute pentru a asigura o mai mare liniște sufletească clientului care dorește să se simtă în siguranță în timp ce încearcă să se relaxeze. Prin urmare, ideea este că hotelul, restaurantul sau centrul spa pot oferi un serviciu suplimentar pentru a îmbunătăți experiența clientului. Și am reușit, cu ajutorul unui produs care rezistă la peste o sută de spălări, fiind, în plus hipoalergenic şi testat dermatologic pentru pielea sensibilă".

Compania Italtex a fost creată în 1946, fiind specializată în țesături de mătase pentru femei. Producția se realizează în întregime în Italia, în cei zece mii de metri pătrați ai fabricii de la Cabiate, în provincia Como. În prezent, Italtex are cincizeci de angajați, produce aproximativ 2 milioane de metri de material pe an și are o cifră de afaceri de 9 milioane de euro (+ 30% în ultimii trei ani).