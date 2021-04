Cehia raportează cel mai scăzut bilanţ zilnic de Covid-19 din septembrie încoace

Ţara din Europa Centrală a fost grav afectată de ultimul val al pandemiei Covid-19, dar guvernul ceh a reuşit să încetinească răspândirea infecţiilor prin impunerea celei mai dure carantine de până acum.Elevii din clasele 1-5 urmează să se întoarcă la şcoală de luni, restricţiile de circulaţie sunt relaxate şi sunt permise din nou călătoriile în afara districtelor de origine.Guvernul a ţinut închise aproape continuu magazinele, restaurantele şi centrele sportive şi de divertisment neesenţiale încă din octombrie, cu excepţia unei redeschideri scurte în decembrie, care a fost rapid inversată pe fondul unui alt val de cazuri de Covid-19.Elevii cehi s-au confruntat cu cele mai lungi perioade de închidere a şcolilor din Uniunea Europeană.Statul încearcă să adopte, de această dată, o relaxare mai lentă a măsurilor, sperând să evite ulterioare carantine care ar putea afecta economia, susţinută de fabricile în care muncitorii sunt testaţi în mod obligatoriu.Ţara cu 10,7 milioane de locuitori a raportat un total de 1,58 milioane de cazuri de Covid-19 de la începutul pandemiei în martie 2020, iar numărul deceselor este de aproape 28.000, cea mai mare rată pe cap de locuitor din lume, potrivit Our World in Data.Ministerul Sănătăţii a raportat 976 de cazuri noi duminică, în timp ce media pe şapte zile a scăzut sub 4.000, de la un maxim de 12.000 de cazuri la începutul lunii martie.