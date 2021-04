Criza AstraZeneca: Unele țări europene ar putea fi nevoite să-l combine cu alt vaccin și să facă o doză de Pfizer sau Moderna la rapel

Problemele pentru produsul AstraZeneca au apărut după un număr redus de cazuri în care cei care au primit acest vaccin au suferit tromboze.Un oficial al Agenției Europene a Medicamentelor (EMA) a declarat marți că există o legătură între vaccin și rarele cheaguri de sânge la creier, însă, ulterior, EMA a spus că evaluarea situației este încă în desfășurare.Deși multe țări folosesc încă vaccinul AstraZeneca, unele dintre ele au impus restricții de vârstă. Acest lucru i-a pus într-o situație dificilă pe decidenții care trebuie să găsească o soluție pentru cei care au primit prima doză de AstraZeneca, dar nu mai sunt eligibili pentru rapel, după noile reguli.Chiar dacă numărul acestora este mic în comparație cu zecile de milioane imunizate în Europa, decizia este importantă pentru că nu a fost verificată în teste clinice de fază avansată.Orice derogare de la autorizarea EMA ar fi considerată utilizare ”în afara prospectului”, ceea ce înseamnă că nu este aprobată de agenția de reglementare a UE, iar țările care o fac răspund pentru posibile efecte secundare.Contactată de Reuters, EMA nu a comentat pe subiectul amestecării vaccinurilor și a spus că informații noi vor fi prezentate la conferința de miercuri după-amiază.Unii experți spun că, deoarece toate vaccinurile vizează proteina țepușă a coronavirusului, ar putea să conlucreze pentru a antrena corpul să lupte cu virusul, dar nu există dovezi că o vor face la fel de eficient.Germania a fost prima țară europeană care a recomandat, pe 1 aprilie, ca persoanele sub 60 de ani care au primit o doză de AstraZeneca să aibă un produs diferit la rapel.Norvegia va decide dacă revine la utilizarea AstraZeneca sau se va baza pe o alternativă până pe 15 aprilie. ”Scenariile sunt că fie primești doar un vaccin, cel AstraZeneca, ori primești un rapel cu alte tipuri de vaccinuri”, a declarat Sara Viksmoen Watle, medic la institutul norvegian pentru sănătate publică.Autoritățile din Norvegia așteaptă și rezultatele unui studiu britanic, demarat în februarie, care testează amestecarea dozelor de Pfizer cu cele de AstraZeneca, dar nu se știe când vor veni aceste rezultate.Finlanda, care a revenit la folosirea vaccinului AstraZeneca din 29 martie, dar îl va face doar celor peste 65 de ani, spune că așteaptă concluziile EMA înainte să facă o recomandare. Ea va trebui să înceapă să facă rapelurile AstraZeneca de la mijlocul lunii aprilie.În Franța, unde acest vaccin poate fi folosit acum doar la cei peste 55 de ani, problema afectează sute de mii de oameni.O comisie ce se ocupă cu vaccinarea, Haute Autorité de la Santé (HAS), ia în considerare administrarea de vaccinuri mRNA Pfizer sau Moderna la a doua doză, au spus două surse din organizație pentru Reuters.O decize oficială nu a fost însă luată încă, în condițiile în care experții așteaptă mai multe date, în special din Marea Britanie, a spus una dintre surse.Franța are timp până la începutul lunii mai, când se îndeplinesc 12 săptămâni de la administrarea primelor doze de AstraZeneca.