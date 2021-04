Campanie inedită de vaccinare în Veneția: Vârstnicii sunt imunizați pe vaporetto - VIDEO

În vremuri de pandemie, luni, de Paști, cei mai bătrâni locuitori de pe două insule venețiene sunt vaccinați într-un mod inedit, dar specific lagunei, pe un vaporetto, relatează AFP.

Transformat într-o clinică plutitoare pentru ziua respectivă, unul dintre acele vaporașe robuste destinate de obicei transportului local se duce în întâmpinarea oamenilor cu vârsta de peste 80 de ani care locuiesc pe insulele Sant'Erasmo și Vignole.

Aceste insule nu au un centru de vaccinare, iar deplasarea pe o altă insulă poate fi complicată, în special pentru persoanele în vârstă. Dacă nu pot ajunge până la vaccin, s-a decis, prin urmare, ca vaccinarea să vină la ei.

Această inițiativă „are un dublu obiectiv”, a explicat municipalitatea Veneției într-un comunicat de presă. „Acest lucru este atât pentru a obișnui oamenii cu ideea de a se vaccina, cât și pentru a permite persoanelor în vârstă, pentru care transportul poate fi dificil, să facă acest lucru la câțiva pași distanță de casă”.

În Veneția, în interiorul vaporașului, o măsuță și un scaun sunt instalate într-un colț, izolate pentru a respecta intimitatea. Cei care au programare așteaptă pe mal, la umbră.

„Este destul de amuzant”, spune Mario Cavagnis, care tocmai a primit prima doză de AstraZeneca. "Este un vaporetto normal, tocmai au făcut o mică clinică din el."

El mai spune că deocamdată nu îl doare brațul de la vaccin și că totul este în regulă.

#Pasquetta2021 | Operazioni in corso a Sant’Erasmo e Vignole per #vaccinare le persone più anziane a bordo di un vaporetto Actv trasformato in ambulatorio. Per ora tutto bene!

Anche questa è una specialità di #Venezia!

\uD83D\uDE4FGrazie al personale e ai volontari sul campo da stamattina! pic.twitter.com/YASajnGkyi