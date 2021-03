Italia: Regiunea Sicilia, anchetată pentru că ar fi furnizat date false privind pandemia în scopul modificării măsurilor restrictive

„Este de la sine înțeles că te surprind astfel de situaţii. Am anticipat zonele roșii din Sicilia și nu le-am ascuns”, a declarat președintele regiunii Sicilia, Nello Musumeci, în timpul emisiunii „ Omnibus” de pe canalul La7, comentând ancheta procuraturii din Trapani privind presupusele date falsificate ale pandemiei de pe insulă, un caz în care este implicat şi consilierul pentru sănătate, Ruggero Razza.







„Tot ceea ce am făcut în mai mult de un an a fost marcat de maxima transparență - a subliniat Musumeci -. Am urmat mereu linia rigorii și fermității. În urmă cu două săptămâni, noi a fost cei care am cerut ca Sicilia să intre în zona roșie. Singurul nostru obiectiv nu a fost clasificarea regiunilor, ci numărul deceselor. Să-i lăsăm pe anchetatori să lucreze, apoi vom vedea”.

„În lumina anchetei efectuate de procurorul din Trapani în care sunt suspectat, confirmând maximul respect pentru justiție, aș dori să reiterez faptul că în Sicilia, epidemia a fost monitorizată mereu cu atenție, aşa cum demonstrează fiecare element obiectiv, începând de la ocuparea paturilor spitalului și de la deciziile care, în regiunea noastră, au fost întotdeauna anticipative. Nu a fost nevoie să ascundem persoanele infectate, sau să reducem impactul epidemiologic, deoarece am anticipat deseori deciziile autorităţilor de la Roma și am adoptat mai multe măsuri severe”, a declarat consilierul pentru sănătate al regiunii Sicilia, Ruggero Razza, cercetat în cadrul anchetei privind furnizare de date false, anunțându-şi demisia.







„Faptele identificate se referă în esență la transferul material de date de pe platformă, raportate în conformitate cu tendința reală a epidemiei, ținând cont de faptul că acestea s-au referit deseori la mai multe zile și nu doar la ziua comunicării - spune el - Ca întotdeauna, fenomenul lecturii postume a captărilor poate contribui la construirea unei ipoteze diferite care va fi investigată de autoritatea judiciară competentă identificată de judecătorul de instrucție”. „Dar trebuie să fie clar că fiecare subiect infectat a fost înregistrat pe nume de către sistem și că niciun fel de date nu au fost modificate vreodată pentru a ascunde adevărul - adaugă Razza - Cu toate acestea, mai ales în timpul pandemiei, instituțiile trebuie protejate de orice suspiciune. Pentru a elibera guvernul de controversele inevitabile, am cerut președintelui regiunii să-mi accepte demisia”.

Printre suspecți se află și consilierul regional pentru sănătate al Siciliei, Ruggero Razza. Pentru directorul general al DASOE, Maria Letizia Di Liberti, oficialul regional Salvatore Cusimano și angajatul unei companii care se ocupă cu gestionarea computerizată a datelor consiliului comunal, Emilio Madonia, a fost dispus arestul la domiciliu. Totul a pornit de la descoperirea faptului că un laborator din Alcamo (Trapani) a furnizat date false despre zeci de teste PCR, motiv pentru care procurorii au dispus efectuarea unei serii de anchete care au dus toate către departamentul regional. În acelaşi timp, mai multe interceptări telefonice ar confirma modificarea datelor trimise către ISS.Magistratul de instrucție din Trapani vorbește despre „un plan politic ticălos” şi, acceptând cererea procurorului, a dispus plasarea în arest la domiciliu a unui manager, unui funcționar al departamentului regional de sănătate și unui angajat al unei companii IT, acuzat că a trimis la Institutul Superior de Sănătate date false privind evoluția pandemiei pe insulă. Astfel, numărul deceselor şi cel al pozitivilor a fost „eșalonat” în timp pentru a evita, potrivit anchetatorilor, ca Sicilia să fie plasată în zona roșie.În anchetă este implicat și consilierul pentru Sănătate Ruggero Razza, în timp ce - aşa cum scrie judecătorul de instrucție - „Musumeci, președintele Regiunii pare a fi străin de această farsă, fiind indus în eroare de informațiile false care îi sunt raportate”. Pe lângă cei trei aflați în arest la domiciliu, se pare că ar mai fi anchetați adjunctul de cabinet al consiliului regiunii, Ferdinando Croce, și managerul Mario Palermo.„61 la Agrigento, 75 în Caltanissetta, 90 în Catania, 508 - Palermo ...”. Acesta este modul în care oficialul Salvatore Cusimano, unul dintre cei trei directori regionali care au ajuns în arest la domiciliu în urma blitz-ului efectuat marţi dimineață de carabinierii NAS ca parte a anchetei efectuate de Parchetul din Trapani privind comunicările false ale datelor Covid către Institutul Superior de Sănătate. Date care fac să sară de pe scaun un alt medic arestat, Maria Letizia Di Liberti, care, țipând la telefon, îi răspunde lui Cusimano: „Ce spui? Ce spui? Nu, îmi pare rău, nu poate fi, dacă acestea sunt datele definitive, Palermo merge imediat în zona roșie, imediat”. Pe 19 martie, Departamentul Sănătății a intrat în panică.Tocmai își dăduseră seama că spitalul Cervello din Palermo nu comunicase 228 de pacienți pozitivi, neînregistrați în zilele anterioare. Cu cei de la Cervello, numărul noilor pozitivi ar fi ajuns la peste 730 de cazuri. „Dar aţi pus datele de la Cervello?”, întreabă Di Liberto, sperând că printre cei 508 de pozitivi se află și cei de la spitalul care întârzia să trimită datele.Însă Cusimano îi spune: „Nu, nu, nu, fără Cervello, fără Cervello”. 730 de noi pozitivi e un coșmar, deoarece cu 508 se intră direct în zona roșie. Ce-i de făcut? Soluția vine după consultarea cu consilierul Razza: „În acest moment, aș merge sub 400 pe Palermo. Am vorbit cu Ruggero și mâine vom face un bilanț”. Cusimano întreabă: „Cu chestiile astea?”.Directorul general răspunde: „Da, da, da, vom aduce 508 la 370 . ... oricum, sunt numere exagerate ... Și adăugăm 1.000 de tampoane”. Toate acestea pentru ca rata de ontagiozitate să rămână sub pragul care impune adoptarea unor restricții mai mari.„Să-i răspândim puțin”. Așa-l sfătuia consilierul pentru sănătate, Ruggero Razza, pe directorul regional să procedeze în comunicarea datele deceselor cauzate de Covid în Sicilia către Institutul Superior de Sănătate. Atât Razza, cât și directorul Letizia Di Liberti, sunt cercetați pentru fals. „Pe cei decedaţi ar trebui să-i las aşa cum sunt, sau să-i răspândesc?”, întreabă ea, neștiind că este interceptată. „Dar sunt numere adevărate?”, întreabă Razza. „Da, doar că sunt de acum 3 zile”, răspunde ea. Iar Razza dă ok-ul: „Să-i răspândim puțin”.„Ineficiențele, neîndeplinirile și disfuncționalitățile structurilor periferice au fost exploatate cu măiestrie în funcție de modificarea datelor. În ceea ce privește scopul final urmărit prin modificarea deliberată și continuă a datelor pandemice, natura și consecințele a conduitei infracționale și a calității subiecților implicați și a acțiunii concertate a acestora, ne determină să credem că suspecții nu au urmărit scopuri eminamente personale, ci au funcționat în cadrul unui plan mai general și politic”. Aceasta este concluzia trasă de judecătorul de instrucție din Trapani, Caterina Brignone, în documentul care însoţeşte mandatul de arest la domiciliu a directorului regional, Maria Letizia Di Liberti și a doi colaboratori și avizul de garanție al consilierului regional pentru sănătate Ruggero Razza. Cu toţii vinovaţi de a fi comunicat către ISS date false privind numărul infecțiilor și cel al deceselor din cauza Covid.Președintele regiunii siciliene, Nello Musumeci, a acceptat demisia consilierului pentru Sănătate, Ruggero Razza, implicat în ancheta Procuraturii dinTrapani cu privire la presupusele date false ale pandemiei în Sicilia, convocând o reuniune extraordinară a consiliului regional.