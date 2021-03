Germania restricționează utilizarea vaccinului AstraZeneca pentru persoanele sub 60 de ani

Germania se pregătește să suspende utilizarea vaccinului anti-Covid 19 al AstraZeneca pentru cei cu vârsta sub 60 de ani în urma unei noi recomandări făcută marți de comisia de vaccin după apariția mai multor cazuri de cheaguri de sânge, potrivit AFP.Comisia STIKO "a decis să recomande vaccinul AstraZeneca acum doar persoanelor peste 60 de ani", a spus ea într-un comunicat.Această opinie se bazează pe „datele disponibile în prezent care arată apariția rară, dar foarte gravă a trombozei ca efect secundar” care afectează „în principal persoanele cu vârsta sub 60 de ani între 4 și 16 zile după vaccinare”.O întâlnire dedicată acestui vaccin și utilizării acestuia în țară a început la Berlin cu cancelarul Angela Merkel, ministrul sănătății Jens Spahn și șefii regiunilor.Comisia, ale cărei opinii sunt în general urmate de puterea politică, a promis să definească la sfârșitul lunii aprilie procedura de urmat pentru cei cu vârsta sub 60 de ani care au primit deja o primă doză de vaccin AstraZeneca și ar fi trebuit să primească în mod normal o a doua.Mai multe orașe, precum Berlin sau München, și regiuni, precum Brandenburg și Renania de Nord-Westfalia, au anunțat deja în cursul zilei că suspendă vaccinarea cu Astrazeneca „ca măsură de precauție”.Acest vaccin anti-Covid face obiectul suspiciunii în mai multe țări după apariția de cazuri grave de cheaguri de sânge.