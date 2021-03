De ce nu crește capacitatea de testare a României? Andreea Moldovan: Capacitatea de testare e nelimitată. Există medici școlari, medici de familie, asistente care pot să ajute la testare, doar că nu se face

"Noi putem să facem mai multe testări. Față de ceea ce facem în prezent, capacitatea noastră de testare aș spune că este nelimitată. Avem aparate PCR care pot să testeze mult mai mult decât testează în prezent, avem testele rapide care pe metodologia în curs, pot să fie folosite. Le-am distribuit spre școli, am făcut proceduri, am făcut animații, instructaje, le-am transmis. Există medici școlari, există asistente medicale, există asistente comunitare, există medici de familie care pot să ajute la testare. Doar că nu se face", afirmă secretarul de stat.Andreea Moldovan a povestit și faptul că "Eu am un exemplu în familie: într-o școală unde erau absolut toate condițiile și exista medic școlar, nu asistentă, nu s-a făcut testarea într-un focar de 8 copii.""Sunt niște realități cu care ne confruntăm, cu toate că am pus la dispoziție o procedură mai mult decât clară", este concluzia medicului Andreea Moldovan.