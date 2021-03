Serbia oferă străinilor vaccinare anti-Covid gratuită

Vaccinare anti-Covid in Serbia

Când a sosit la destinație joi a descoperit că este doar una din sutele de persoane din Bosnia, Muntenegru, Albania și Macedonia de Nord care au făcut deplasarea după ce au auzit la rândul lor de oferta generoasă a Belgradului.În timp ce multe țări din Balcani și Uniunea Europeană au avut probleme cu întârzierile și lipsurile în campaniile lor de vaccinare, Serbia se laudă cu asigurarea unor vaccinuri de la o serie de furnizori diferiți.Marko Cadez, șeful Camerei de Comerț a Serbiei, a declarat miercuri că organizația sa are 10.000 de doze pentru oamenii de afaceri din întreaga regiune.„Cu toții facem parte dintr-o singură regiune și doar împreună putem învinge această molimă”, le-a declarat Cadez reporterilor.Camera de Comerț sârbă a fost autorizată să asigure vaccinuri pentru oamenii de afaceri și muncitori, a declarat un oficial guvernamental de la Belgrad pentru Reuters.„Am venit aici fiindcă vaccinurile nu vor ajunge niciodată în Bosnia”, a afirmat Elma, adăugând că „și atunci când o vor face va fi prea târziu”.Bosnia s-a confruntat cu o recrudescență a pandemiei în luna martie, numărul de persoane infectate cu coronavirusul și de decese cauzate de COVID-19 fiind în creștere, în special în capitala Sarajevo.Criticii din regiune afirmă că președintele sârb Aleksandar Vučić s-a folosit de vaccinuri pentru a consolida influența țării sale, o acuzație pe care acesta o respinge.Serbia folosește în prezent vaccinurile dezvoltate de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, compania chineză SinoPharm, precum și primul vaccin autorizat în Rusia, Sputnik V.Acordurile au permis țării să se laude cu a doua cea mai mare rată a inoculărilor din Europa după cea a Marii Britanii.Potrivit datelor oficiale, peste 2,1 milioane de persoane din țara de aproximativ 7 milioane de locuitori au fost inoculate cu cel puțin o doză.De asemenea Serbia a donat vaccinuri anti-Covid Bosniei, Muntenegrului și Macedoniei de Nord începând cu luna ianuarie.Veștile privind larghețea Belgradului s-au răspândit și dincolo de Balcani.Daniel Bindernagel, un psihiatru german ce locuiește în Elveția, a relatat pentru Reuters că s-a deplasat în Serbia și a reușit să se înscrie pentru a fi vaccinat pe site-ul guvernului sârb.„Este foarte bine pentru mine. Am încercat...în Elveția și Germania. Sunt medic dar nu am reușit”, a afirmat acesta.