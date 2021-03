Centrul de vaccinare din Timiș unde "bate vântul", iar sute de doze stau nefolosite

La Lugoj, vaccinarea cu AstraZeneca se face la sala de sport Lavinia Milosovici. Autoritățile sanitare au organizat 2 fluxuri de vaccinare. Unul pentru imunizarea cu AstraZeneca iar cel de-al doilea pentru rapelul cu Pfizer.

Deși ar putea fi vaccinate peste 100 de persoane zilnic cu prima doză din vaccinul produs de compania britanică, numărul celor care vor să fie vaccinați cu acest ser este foarte redus.

Centrul de vaccinare de la Lugoj nu este singurul din Timiș unde sunt locuri libere pentru imunizarea cu AstraZeneca. La Jimbolia, de exemplu, sunt peste 200 de locuri, iar alte câteva zeci sunt la centrele din Șag, Giroc sau Moșnita Nouă.

"Am rugat Direcția de Asistență Socială să se deplaseze în comunitățile în care absența este vădită la vaccinare. Din păcate, oamenii nu vor. Am înființat un birou special prin care am pus la dispoziția cetățenilor o persoană care face programări în locul lor pentru cei care nu au posibilitatea să facă programări", spune primarul Lugojului, Claudiu Buciu, citat de Opinia Timișoarei