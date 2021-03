Prefectul Capitalei, despre noi restricții în București: Așteptăm deciziile Guvernului și CNSU / DSP întârzie să ne trimită datele cerute

Prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune, despre noi restricții în București, că așteaptă deciziile Comitetului Național pentru Situații de Urgență și Guvernului privind noile măsuri care vor fi dispuse la nivel național și apoi implementate și în Capitală. El mai afirmă că a cerut DSP București încă de acum două zile o analiză de risc, pe care însă nu a primit-o, primind în schimb propuneri de măsuri care încălcau un ordin comun al Ministerului Educaţiei şi al Sănătăţii şi alte prevederi legale.

"În momentul de faţă sunt în pregătire atât o hotărâre de Guvern, cât şi o şedinţă CNSU. (....) Noi aşteptăm în cursul zilei de mâine să se ia decizii la nivel guvernamental, o hotărâre de Guvern şi la nivel de CNSU, pe care noi le vom implementa imediat.

Şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă ar trebui să fie mâine şi imediat după aceea, dacă noi trebuie să implementăm măsurile, vom face imediat după şedinţă de CMBSU. Printre propuneri sunt şi unele care vizează nu numai Bucureştiul, ci şi o parte din judeţul Ilfov. De aceea acolo ar trebui să luăm decizii şi pe zona respectivă şi da, aşa cum am mai spus, Bucureştiul reprezintă un pol economic şi demografic foarte important şi Guvernul este foarte interesat de soarta acestei zone”, a spus Alin Stoica.

El a mai spus că a cerut DSP București încă de acum două zile o analiză de risc, pe care însă nu a primit-o, primind în schimb propuneri de măsuri care încălcau un ordin comun al Ministerului Educaţiei şi al Sănătăţii şi alte prevederi legale.

Întrebat despre faptul că DSP Bucureşti susţine că a trimis marţi analiza de risc, Alin Stoica a răspuns: "Eu nu am văzut analiza de risc aici în Instituţia Prefectului. (...) Am văzut o serie de măsuri propuse şi în măsurile respective nu există o analiză de risc, iar unele dintre ele contravin unui ordin comun al Ministerului Educaţiei şi Sănătăţii prin care a fost permisă activitatea fizică în şcoli. Sau sunt în contradicţie cu alte prevederi legale – de exemplu acea normă prin care să se calculeze numărul de persoane care pot fi în acelaşi timp într-un spaţiu comercial, dumnealor propunând un spaţiu de 4 metri, legal este de 7 metri şi, după cum am explicat şi altădată, dacă asigurăm distanţarea de 2 metri faţă de fiecare persoană, ar trebui de fapt să avem 13 metri pătraţi. Le-am cerut să precizeze. Am trimis o adresă prin care le-am cerut să revină asupra lor”.

El a spus că pentru Capitală este nevoie de restricții suplimentare și că speră ca reprezentanții Comitetului pentru situații de urgență București "să fie înțelepți și să înțeleagă acest lucru".

"(...)Restricţii probabil sunt necesare acolo unde se formează aglomeraţii şi probabil este nevoie de a reduce aceste aglomeraţii în special în weekend.

Probabil vor trebui schimbate orele de deschidere şi pentru magazine, şi pentru mall-uri. Pe scurt, trebuie eliminate aglomerările şi este în interesul nostru al tuturor, în fond, dacă respectăm restricţiile îi ajutăm pe cei din prima linie, medicii, personalul medical şi ajutăm pe cei mai puţin norocoşi dintre noi care fac o formă mai gravă de boală", a afirmat președintele.

Rata de infectare în București continuă să crească, ajungând miercuri la 6,37, față de 6,22 marți, când indicele a depășit pragul de 6 cazuri la mia de locuitori.