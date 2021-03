INTERVIU Mărturii din 3 spitale din linia I: Tulpina care atacă în special tinerii și cum a ajuns COVID-19 o boală care "se tratează la televizor"

O mare parte dintre spitalele COVID-19 din România sunt deja pline cu pacienți și se fac zilnic eforturi pentru ca numărul de paturi să fie suplimentat, chiar dacă suntem abia la începutul celui de-al treilea val, afirmă, într-un interviu acordat HotNews.ro, medici din 3 spitale-cheie din linia I - spitalele de boli infecțioase din București, Timișoara și Iași. Toți sunt de acord că ne așteaptă 2-3 luni grele, cu oameni care au obosit să respecte regulile de protecție impuse de pandemie, personal medical epuizat și o nouă tulpină SARS-CoV2 care atacă predominant tinerii și trimite la Terapie Intensivă mulți români de doar 30-40 de ani. Un alt fenomen îngrijorător: incendiile recente din spitalele COVID, zvonurile privind pacienți sedați și legați de pat sau diversele tratamente-minune prezentate la tv sau pe internet fac ca tot mai mulți pacienți să încerce să evite spitalele, iar unii dintre ei să ajungă acolo abia când este târziu sau prea târziu.







Spitale pline și paturi de Terapie Intensivă suplimentare în București







"La Terapie Intensivă, compartimentul de 9 paturi, cât are Spitalul Victor Babeș, a fost tot timpul ocupat. Se mai eliberau prin externare, dar nu dura foarte mult până se ocupau din nou. Ca atare, la Terapie Intensivă, lucrurile stau rău, și stau rău în tot Bucureștiul. La spital s-au făcut niște eforturi pentru a se pune în funcțiune un număr de paturi de Terapie Intensivă mobile, prin aducerea unui TIR cu paturi ATI, care are în componența sa 8 paturi ATI. În prezent se lucrează la instalarea acestui TIR, pentru că este nevoie de racordare la curent electric, la apă, canalizare și la surse de oxigen, necesare în Terapie Intensivă. Probabil că în 2-3 zile, cele 8 paturi de Terapie Intensivă mobilă vor fi funcționale", spune medicul Emilian Imbri.







Spitalul Victor Babeș din București



Așa se face că cei care vin acum la spital "sunt mai degrabă de vârste mai tinere, oameni mai activi, dintre care o parte nici nu se protejează cum trebuie - dacă vă uitați la concedii, munte, schi, petreceri. Este firesc ca dintre acești oameni, o parte să ajungă la spital", mai spune fostul manager al spitalului Victor Babeș din București.







"O boală care se tratează la televizor"

"Sunt lucruri care intră în subconștient, unii le dau crezare", subliniază medicul. "Și atunci unii preferă să se trateze acasă, se gândesc că este mai bine să nu ajungă la spital. Mai apar și manifestațiile acestea de stradă pentru așa-zisele drepturi."





Medicul Emilian Imbri



"Așa am ajuns în situația în care sistemul medical din România nu există, la fel cum nici infecția cu SARS-CoV2 nu există pentru unele persoane. Și am ajuns în situația în care acest sistem, care este cum vreți voi, găunos, parșiv, plin de hoți, bandiți, ucigași sau schingiuitori - a reușit, totuși, să salveze zeci și zeci de oameni bolnavi de COVID. În această meserie nu ar trebui acceptată imixtiunea unor persoane care nu sunt medici. Și la fotbal unii stau pe margine, mănâncă semințe și comentează, dar nu se apucă să joace. În medicină nici măcar nu ar trebui să își dea cu părerea", este concluzia fostului manager al Spitalului Victor Babeș din București.

"Am avut o doamnă de 81 de ani care a scăpat și un tânăr de 41 de ani care nu a mai scăpat"



Mangerul Cristian Oancea se așteaptă ca al treilea val să țină cam 2-3 luni și speră ca spitalele să găsească soluții pentru a putea trata toți pacienții care vor avea nevoie în această perioadă: "Cam 2-3 luni probabil că va dura acest al treilea val. Spitalele sunt pline, la capacitate de 90-95%, dar căutăm în continuare resurse să mai deservim populația încă 2-3 luni, până când trece și acest val."





Dr. Cristian Oancea



O altă categorie de pacienți este reprezentată de cei care vin la medic la timp, dar și în cazul acestora boala evoluează uneori, rapid, spre o formă gravă: "sunt și cei care vin la timp, dar în câteva zile boala evoluează de la zero afectare pulmonară la 30-40-50%. Și este vorba despre 7-8, maxim 9 zile."



De pandemia de COVID-19 "o să mai auzim 5-6-7 ani"

Pentru a face față următoarelor 2-3 luni, cât va dura, cel mai probabil, cel de-al treilea val, Cristian Oancea spune că se bazează și pe responsabilitatea fiecărui cetățean: "Suntem alături de ei și trebuie să înțeleagă că și noi suntem obosiți și frustrați și trebuie să facem echipă, să depășim aceste 2-3 luni, pentru a ne putea bucura de o vară sau o toamnă frumoasă."





Spitalul Victor Babeș din Timișoara



"Oamenii sunt obosiți, și noi, personalul medical, ne-am săturat de COVID și toți ne dorim să treacă. Facem un ultim efort. Oricum, de pandemia de COVID o să mai auzim 5-6-7 ani, ca la gripă. Dar acum, dacă depășim faza aceasta, restul va fi mult mai comod, atâta timp cât vaccinarea va continua", încheie medicul Cristian Oancea.





La Iași spitalele nu s-au umplut încă, dar pacienții COVID ajung târziu la medic

Ca peste tot țară, și la Iași pacienții bolnavi de COVID-19 vin târziu la medic, spune Florin Roșu: "Din nefericire, pacienții temporizează prezența la medic. În consecință, ne confruntăm acum, la venirea celui de-al treilea val, cu forme severe în comparație cu celelalte două valuri. Cu cât pacienții amână mai mult venirea la medic, cu atât riscul să evolueze spre forme severe este mai mare. Din punctul de vedere al vârstei pacienților, avem în continuare pacienți între 35 și 80 de ani, cu forme medii și severe."





Medicul Florin Roșu



Sfatul medicului Florin Roșu pentru persoanele care au simptome de COVID-19 sau au făcut un test pozitiv: să ia legătura cât mai rapid cu medicul de familie sau cu un medic infecționist.

Numărul de îmbolnăviri de COVID-19 a început să crească accelerat în urmă cu aproximativ două săptămâni și, odată cu el, și numărul românilor care ajung la spital. Spre exemplu, Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din București nu mai are locuri libere, "nici locuri obișnuite, nici la ATI", declară medicul Emilian Imbri, cel care a ocupat până acum câteva zile funcția de manager al unității medicale, pentru HotNews.ro.Probleme sunt și în restul spitalelor din București, afirmă medicul Emilian Imbri. "Vor intra în funcțiune și paturi de Terapie Intensivă suplimentare, nu în număr mare și cred că nu pe măsura a ceea ce este nevoie, a ceea ce se întâmplă. Faptul că în fiecare zi Bucureștiul anunță un număr tot mai mare de infectări duce, desigur, la o concluzie simplă: acest număr mare de internări face ca în cel mai scurt timp, probabil la finalul acestei săptămâni, vom discuta din nou despre lipsa paturilor din București."Mulți dintre pacienții care se prezintă la spital au vârsta sub 60 de ani, mulți au sub 50 sau sub 40 de ani, mai spune fostul manager al Spitalului Victor Babeș: "Deja sunt foarte mulți pacienți cu vârsta sub 40 de ani care vin la spital. Sigur că se constată că ei vin mai târziu, după 6-7-8 zile de stat acasă, pentru că inițial simptomele sunt ușoare și se agravează pe parcurs. Iar ei fie că nu le dau importanță, fie consideră că le pot trata acasă, cum mai aud la alte persoane care au trecut prin această boală. La o parte dintre ei însă simptomele se agravează. Spre exemplu, tratamentul cu antivirale se face doar în spital, iar pe ei, întârzierea venirii la spital îi face să ajungă cu o simptomatologie mai severă. Practic, sunt mai greu de tratat și de recuperat, iar o parte dintre ei ajung la Terapie Intensivă."La început, cei mai în vârstă au fost aduși la spital de la azile sau de către familie. În acest moment, o bună parte dintre cei în vârstă au fost vaccinați, ei fiind una dintre prioritățile campaniei de vaccinare, spune medicul Emilian Imbri: "Din câte am aflat, un sfert din populația de persoane în vârstă, seniori, au fost deja vaccinați. Iar aceste lucruri fac să fie mai puține persoane în vârstă care apar la spital. O parte au trecut prin boală, o parte sunt vaccinați, unii dintre ei stau mai mult acasă și se feresc, astfel încât nu se îmbolnăvesc."Un alt fenomen îngrijorător despre care vorbește Emilian Imbri este reprezentat de accidentele pe care le-a trăit recent sistemul medical, cum ar fi incendiile din cele două spitale COVID, precum și "posturile de televiziune unde se spune săptămânal, nu știu dacă întâmplător sau voit, 'în spitalele din România, dacă te internezi, nu mai scapi cu viață'.""Toate acestea nu fac decât să inducă teamă și neîncredere în spitale, iar pacienții, în loc să ajungă la spital la timp, ajung prea târziu pentru a fi salvați", atrage atenția Emilian Imbri.La acestea se mai adaugă "și fenomenul acela cu comentatori care spun că sigur medicamentul X face bine. În mod normal, nici nu ai avea voie să spui numele acestor medicamente. Înainte nici reclame la televizor pentru medicamente nu aveau voie să apară. Iar COVID este o boală care se tratează la televizor", adaugă Emilian Imbri.O situație similară cu Bucureștiul este și la Timișoara, unde orașul se află în carantină de două săptămâni.La Timișoara, fiecare loc liber care se eliberează în spital se ocupă imediat, spune medicul pneumolog Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din oraș: "De la zi la zi mai facem 5-6 locuri libere, în măsura în care externăm, acele locuri libere ocupându-se din nou, imediat. Pe de altă parte, Spitalul Militar din Timișoara a făcut 10 locuri de Terapie Intensivă care au fost ocupate într-o zi. Este clar că ne bazăm pe spitalele suport, iar în acest moment mai avem o disponibilitate de 30-35 de locuri. Mai căutăm alte soluții, de exemplu eu am propus să transformăm Spitalul CFR în spital COVID în totalitate, exceptând o zonă albă pentru pacienții non-COVID."O altă problemă este aceea că noua tulpină SARS-CoV2 din Marea Britanie, deja dominantă în România de câteva săptămâni, pare să atace mai degrabă tinerii, afirmă medicul Cristian Oancea: "Din punctul meu de vedere, eu cred că această nouă tulpină, din Marea Britanie, atacă cu predilecție tinerii. Într-adevăr, o parte dintre vârstnici ori au trecut prin boală, ori s-au vaccinat. Dar foarte mulți nu s-au vaccinat. Noi am observat formele grave care apar cu predilecție la tineri, dacă nu se intervine în formele incipiente. La vârstnici, am avut cazuri de reușită terapeutică, comparativ cu tineri cu forme foarte severe, dacă facem o comparație. Am avut o doamnă de 81 de ani care a scăpat și un tânăr de 41 de ani care nu a mai scăpat. Anomalii de genul acesta avem multe. Este o tulpină agresivă cu predilecție la tineri, probabil un fenomen mult mai hiper-reactiv și o replicare mai rapidă decât celelalte tulpini. În plus, este clar că pe măsură ce mutațiile evoluează, ele sunt din ce în ce mai agresive din punct de vedere imunologic."În plus, dacă în februarie, martie, aprilie anul trecut, mulți pacienți aveau ca simptome pierderea gustului și a mirosului, iar aceia erau pacienții care treceau foarte ușor prin boală, acum "nu mai putem să spunem că pacienții care își pierd gustul și mirosul trec foarte ușor prin boală, dezvoltă și ei forme severe și foarte severe de boală. Nu mai este regula pe care o aplicam acum câteva luni."Cristian Oancea confirmă că și la Timișoara oamenii ajung târziu la medic, după ce încearcă să se trateze pe cont propriu: "Partea bună este că în zona noastră se testează, oamenii își cumpără teste de la farmacie și se testează. Dar reversul este că ei stau acasă, iau tratament ce au auzit pe la prieteni, pe la vecini sau ce aud în presă și ajung la spital mai târziu, cu forme moderate și severe de boală. Cei care vin târziu spun, în general, că au crezut că nu este așa de grav. Fiecare speră că la el nu va fii grav, dar aceasta nu este o regulă. Dacă prietenul sau vecinul tău a depășit cu bine boala, nu înseamnă că în cazul tău va fi la fel. Trebuie să ne bazăm pe evaluarea medicală și pe actul terapeutic."În paralel, Timișoara va încerca să meargă în forță și cu vaccinarea, fiind primul oraș din țară care are centru de vaccinare deschis non-stop și își propune să mai deschidă câteva astfel de centre, "tocmai ca să avem forța să mai atenuăm șocul acestui al treilea val".Florin Roșu este medic ATI și directorul interimar al Spitalului de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva" din Iași. Confirmă că și în orașul său, "în ultima perioadă s-a observat într-adevăr o creștere a numărului de cazuri. Dacă până acum o lună eram într-o fază de platou - numărul îmbolnăvirilor nu era la un nivel atât de ridicat - am observat o creștere lentă, dar constantă a numărului de cazuri."În ceea ce privește locurile, în momentul de față "dispunem de locuri pentru îngrijirea pacienților atât la Spitalul de Boli Infecțioase, cât și la spitalele suport. La noi, la Iași, în fiecare zi la ora 8:30 ne întâlnim pe Zoom, toți șefii de secții ATI din Iași, și discutăm despre cazurile care sunt la nivelul Iașului. În ATI există o dinamică: sunt pacienți care sunt externați, sunt pacienți care decedează, în acest fel se mai eliberează locuri. În momentul în care avem un loc liber, un pacient care are nevoie de internare în ATI, indiferent că este la alt spital, vine aici, la noi la spital. Până în acest moment, în Iași, toți pacienții care au avut nevoie de suport ventilator l-au primit", spune managerul spitalului de boli infecțioase din Iași.