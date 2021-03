Cehia: Numărul deceselor cauzate de COVID-19 s-a dublat în 2021

Cehia, ţară cu 10,7 milioane de locuitori, a fost una din cele mai afectate de pandemie, având a doua rată de mortalitate din lume, conform site-ului Our World in Data. Cifrele publicate de Ministerul Sănătăţii luni seara arată că bilanţul deceselor a ajuns la 25.055, cu o medie zilnică în martie de 194.Guvernul a impus un lockdown mai strict în această lună, limitând deplasările între districte în încercarea de a reduce rata de infectare şi spitalizările, care pun o presiune imensă pe sistemul de sănătate. Magazinele, restaurantele şi şcolile au fost în majoritate închise din luna octombrie.Rata de infectare a început să scadă în ultimele zile, dar măsurile dure vor continua, cel mai probabil, şi în aprilie. Luni, guvernul a declarat că nu a venit momentul relaxării restricţiilor, în ciuda acestei evoluţii.În total, 1,48 milioane de cehi s-au infectat cu coronavirus în ultimul an. Luni au fost raportate 8.167 de cazuri noi, mai puţine decât cele 10.000 consemnate în urmă cu şapte zile.Cehii au marcat luni un an de la decesul primei victime a COVID-19. Clopotele bisericilor au bătut la miezul zilei, când pe teritoriul ţării a fost păstrat un minut de tăcere. Un grup a pictat 25.000 de cruci albe în Piaţa Oraşului Vechi din Praga, în memoria celor decedaţi.Statisticile oficiale publicate luni au mai arătat că numărul total al deceselor în ţară a crescut cu 15% în 2020, situându-se la cel mai ridicat nivel după 1987, surplusul provenind mai ales din ultimele trei luni ale anului, când Cehia a fost lovită de al doilea val al epidemiei.