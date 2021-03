O companie israeliană a anunțat că dezvoltă un vaccin anti-Covid administrat oral

Oramed Pharmaceuticals Inc. a anunțat în cursul weekendului un parteneriat cu compania indiană Premas Biotech pentru a dezvolta noul vaccin oral. Acesta se bazează pe tehnologia „POD” de administrare orală a Oramed și pe tehnologia de vaccinare a Premas.Tehnologia Oramed poate fi folosită pentru a administra oral mai multe terapii bazate pe proteine care altfel ar fi administrate prin injectare.Compania desfășoară în prezent un studiu avansat în faza III în Statele Unite cu Administrația pentru Medicamente și Alimente din această țară privind o capsulă de insulină administrată oral pentru tratarea diabetului de tip 1 și 2.Premas a început să lucreze la dezvoltarea unui vaccin anti-Covid din luna martie.Cele două companii au luat legătura mai devreme în cursul acestui an și și-au dat rapid seama că ar putea revoluționa piața vaccinurilor, susține CEO-ul Oramed, Naday Kidron.„Un vaccin oral COVID-19 ar elimina mai multe bariere din calea distribuirii rapide și pe scară largă, posibil deschizând calea ca persoanele să se poată vaccina singure acasă”, a declarat acesta pentru Jerusalem Post.„Deși ușurința administrării este în prezent critică pentru a accelera ratele de inoculare, un vaccin oral ar putea deveni și mai valoros în cazul în care un vaccin COVID-19 ar fi recomandat anual ca și un vaccin antigripal standard”, a adăugat acesta.Oramed a finalizat un studiu pilot realizat pe animale care a descoperit că vaccinul a stimulat dezvoltarea Imunoglobulinei G (IgG) și Imunoglobulinei A (IgA), doi anticorpi. IgA este necesară pentru imunitatea pe termen lung.Noul candidat de vaccin numit Oravax țintește trei proteine structurale ale SARS-CoV-2, spre deosebire de singura proteină Spike (țepuș) țintită de vaccinurile dezvoltate de Moderna și Pfizer/BioNTech, afirmă Kidron.Prin urmare, „vaccinul ar trebui să fie mult mai rezistent la variantele COVID-19”, a spus acesta.În plus, vaccinul poate fi transportat la temperatură de frigider sau chiar depozitat la temperatura camerei, „făcându-l mai ușor de transportat oriunde în lume”, susține Kidron.Un studiu clinic pentru Oravax ar putea începe în al doilea trimestru din 2021, cele două companii depunând deja cereri pentru desfășurarea testelor clinice în mai multe țări din Europa dar și în Statele Unite, Israel și Mexic, potrivit CEO-ului Oramed.În luna februarie a anului trecut, la scurt timp după izbucnirea pandemiei de COVID-19, o altă echipă de cercetători israelieni anunțase că a demarat dezvoltarea unui vaccin împotriva coronavirusului despre care afirmau că speră să fie administrat oral.Însă eforturile oamenilor de știință de la Institutul de Cercetare al Galileei nu s-au concretizat până în prezent.