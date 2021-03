Elveția dă undă verde vaccinului Johnson&Johnson, dar nu și la AstraZeneca

După ce a aprobat vaccinul Pfizer/BioNTech în decembrie, apoi Moderna în ianuarie, Agenția Elvețiană pentru Medicamente a autorizat acest al treilea vaccin pentru persoanele cu vârsta de 18 ani și peste.Fabricat de Janssen-Cilag, o filială a laboratorului Johnson & Johnson, acest vaccin este administrat o singură dată și poate fi depozitat sub formă înghețată la o temperatură de -25° Celsius până la -15° C și transportat congelat sau decongelat la o temperatură între 2° C și 8° C. Apoi, va rămâne până la trei luni în frigider.Acest vaccin pe bază de adenovirus uman este 64,2% eficient la cei cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani și 82,4% la persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste în termen de 14 zile de la vaccinare. Face posibilă prevenirea formelor grave și critice de Covid-19 cu aproape 85%."În plus, s-a dovedit că funcționează bine în prezența mutațiilor dominante în Brazilia și Africa de Sud", a declarat Swissmedic în comunicatul de presă.Acest vaccin este al patrulea care este aprobat în Uniunea Europeană, unde a fost autorizat din 11 martie.Pentru a accelera programul său de vaccinare, Elveția și-a dublat comanda de la Pfizer/BioNtech la începutul lunii martie, ajungând la 6 milioane de doze. Pentru programul său de vaccinare, țara alpină a ales cinci producători, inclusiv Moderna și AstraZeneca. Totuși, acesta din urmă nu a fost încă aprobat.