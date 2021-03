GRAFIC Rata de infectare în creștere constantă în București / Timișul scade sub 6 cazuri la mia de locuitori / Doar cinci județe mai sunt în „zona verde” de COVID-19

​Rata de infectare cu noul coronavirus este în creștere constantă în București, ajungând luni la 5,67 față de 5,33 cu o zi înainte. În urmă cu o săptămână aceasta era de 3,88. Potrivit datelor de luni, indicele crește și în Ilfov, de la 6,66 la 6,78. În Timis, numărul cazurilor la mia de locuitori în ultimele 14 zile scade sub 6, datele raportate luni arătând o rată de infectare de 5,97.







În acest moment niciun județ nu are o incidență a cazurilor sub 1 la mia de locuitori. Doar cinci județe sunt în zona verde de COVID-19, având o rată de infectare de sub 1,5: Vaslui - 1,38, Vrancea - 1,24, Buzău - 1,15, Harghita - 1,08 și Suceava - 1,03





Ilfov 6,78Timiș 5,97Mun. București 5,67Brașov 4,62Cluj 4,30Hunedoara 4,18Sălaj 3,21Arad 3,00Giurgiu 2,92Sibiu 2,92Bihor 2,62Dâmbovița 2,58Vâlcea 2,53Dolj 2,50Brăila 2,33Satu Mare 2,32Galați 2,30Gorj 2,26Iași 2,22Maramureș 2,11Teleorman 2,05Neamț 1,94Ialomița 1,90Bistrița-Năsăud 1,89Mehedinți 1,89Călărași 1,81Argeș 1,79Mureș 1,78Bacău 1,74Prahova 1,66Covasna 1,65Botoșani 1,60Caraș-Severin 1,56Tulcea 1,56Olt 1,54Vaslui 1,38Vrancea 1,24Buzău 1,15Harghita 1,08Suceava 1,03