Numărul persoanelor care se simt singure din cauza pandemiei s-a dublat față de anul trecut -Sondaj Marea Britanie

Din 4.251 de adulţi chestionaţi în februarie 2021, peste un sfert (26%) declară acum că se simt singuri, în creştere faţă de procentul de 10% înregistrat în martie anul trecut. Persoanele mai tinere sunt de asemenea mai predispuse să se simtă singure, cu 48% dintre cei chestionaţi în februarie declarând că se simt singuri. Fundaţia notează că sentimentul de singurătate nu a revenit la nivelurile de dinainte de lockdown în niciun moment al anului trecut, chiar şi atunci când cele mai multe restricţii au fost ridicate în timpul verii.Aproximativ două treimi (64%) dintre cei chestionaţi cred că fac faţă bine pandemiei, în scădere de la 73% anul trecut. Numărul celor care se confruntă cu gânduri de sinucidere a crescut de asemenea de la 8% anul trecut la 13% în prezent. Dar anxietatea generală legată de pandemie a scăzut în rândul adulţilor, de la 62% dintre cei chestionaţi în martie 2020 la 42% în februarie 2021.Dr. Antonis Kousoulis, director pentru Anglia şi Ţara Galilor la Mental Health Foundation, a spus că "este important ca oamenii să ţină minte că pandemia afectează indivizii în moduri diferite". "Ceea ce vedem (din studiu) este o imagine complexă", a declarat el. "În ceea ce priveşte unele măsuri, adulţii din Regatul Unit se simt mai bine decât în martie 2020, în schimb alţii, nici mai bine sau mai rău. Mai puţini dintre noi suferim de anxietate în legătură cu pandemia, dar mai mulţi dintre noi se simt acum singuri şi slăbiţi de stresul din ultimul an", a notat el."Este absolut important să ne amintim că experienţa de anul trecut nu a fost împărtăşită de toată lumea. Am fost cu toţii în aceeaşi furtună, dar nu cu toţii în aceeaşi barcă", a mai remarcat el. "Cu toate acestea, pentru mulţi dintre noi, următoarele luni şi chiar ani vor rămâne duri, vulnerabili şi incerţi", a adăugat el.Sondajul a subliniat că adulţii tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani, studenţii full-time şi şomerii se simt mult mai probabil stresaţi de o gamă largă de măsuri, comparativ cu adulţii în Marea Britanie în general. Dr. Kousoulis a adăugat: "Unul dintre obiectivele noastre cheie, când am lansat studiul acum un an, a fost să identificăm ce se întâmplă în rândul populaţiei din Regatul Unit şi dacă unele grupuri erau extrem de serios afectate"."Acum putem vedea clar că printre cei mai serios afectaţi sunt tinerii adulţi, şomerii şi studenţii", a adăugat el. "În aceste grupuri, experienţele dureroase, inclusiv singurătatea, lipsa de speranţă şi sentimentul suicidar, sunt mult mai frecvente. Acest lucru este deosebit de îngrijorător, într-un moment în care şomajul este în creştere. Factorii de decizie politică trebuie să-şi îndrepte sprijinul către aceste grupuri mai vulnerabile, pentru a preveni ca acestea să atingă punctul de criză", a notat el. (Sursa: Agerpres