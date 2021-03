Franța reia vaccinările cu AstraZeneca doar pentru persoanele de peste 55 de ani

Restricția este în contradicție cu recomandările Agenției Europene pentru Medicamente care afirmă că vaccinul este sigur pentru toate categoriile de vârstă și vine la doar câteva săptămâni după ce autoritățile franceze afirmaseră inițial că vaccinul AstraZeneca ar trebui administrat doar persoanelor cu vârsta de sub 65 de ani. Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a anunțat joi că este convinsă că vaccinul dezvoltat de compania farmaceutică anglo-suedeză în parteneriat cu Universitatea Oxford este sigur și eficace după ce mai multe țări europene au suspendat inoculările cu el din cauza îngrijorărilor legate de un posibil rol al său în formarea de tromboze.Autoritatea Națională de Sănătate a Franței (HAS) afirmă însă că decizia sa se bazează pe faptul că problemele cu cheagurile de sânge par să fi afectat predominant persoanele tinere care au un risc mult mai scăzut de a deceda din cauza COVID-19 decât vârstnicii.„Ținând cont de datele furnizate de EMA, este convingerea HAS că vaccinarea cu vaccinul AstraZeneca poate fi reluată imediat”, a declarat autoritatea franceză într-un un comunicat.„Însă EMA a identificat un posibil risc crescut de tromboze în rândul persoanelor de sub 55 de ani. HAS recomandă în acest moment folosirea vaccinului AstraZeneca doar pentru persoanele de peste 55 de ani care reprezintă majoritatea persoanelor cu prioritate”, a adăugat aceasta.O revizuire a EMA care a acoperit 20 de milioane de persoane din Marea Britanie și Zona Economică Europeană, din care fac parte 30 de țări europene, a inclus 7 cazuri de cheaguri de sânge și 18 cazuri ale unei condiții rare numită tromboza venoasă sinusală Franța a fost una din numeroasele țări ale Uniunii Europene care au suspendat săptămâna aceasta administrarea vaccinului anglo-suedez.HAS a anunțat că își va revizui opinia odată ce vor fi disponibile noi date.Noua restricție reprezintă încă o complicație pentru campania de vaccinare a Franței, marcată de probleme birocratice, probleme cu aprovizionarea și un nivel ridicat de neîncredere al populației.Franța a administrat 5,7 milioane de doze ale vaccinurilor anti-Covid până acum, inoculând aproximativ 8% din populație.