Florin Cîțu: Locurile libere la ATI poate nu se află în zonele în care sunt persoane bolnave

Premierul crede că aceste locuri libere "poate nu se află în zonele în care sunt persoane bolnave".Florin Cîțu a reamintit că a cerut să crească numărul de paturi la 1.600 și că a cerut o situație reală din fiecare spital."Numărul de paturi din ATI a scăzut de la începutul acestui an. Am spus clar că nu vreau să văd acest lucru, dar unii manageri de spitale au decis că trebuie să le reducă. De aceea am decis să creștem la 1.600 numărul de paturi ATI în perioada următoare", a precizat Cîțu.