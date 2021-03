Vaccinul AstraZeneca: Multe îngrijorări, dar nicio dovadă legată de un pericol specific

"Nu are niciun sens să treci la opriri de vaccinări", afirma luni Bruno Riou, de la Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la France Inter. "Este ca și cum ai zice: A existat un accident de mașină la un vaccinat, vom interzice șofatul sau oprim vaccinarea!" Germania, Franța și Italia a suspendat vaccinarea până marți , când autoritatea europeană a medicamentului va emite un nou aviz. De o săptămână, rar a existat o zi fără ca o țară sau alta să nu suspende vaccinarea cu acest ser.Austria a lansat mișcarea în 8 martie, suspendând un lot de vaccinuri după moartea unei infirmiere de 49 de ani care fusese vaccinată cu AstraZeneca.De atunci, alte țări au luat decizii similare. De fiecare dată, autoritățile sanitare au luat decizii care reacționau la apariția unor cazuri, în țările respective sau în străinătate, unde persoane vaccinate au dezvoltat probleme sanguine uneori mortale.A fost vorba fie de probleme cu coagularea, ca în Austria, fie formarea de cheaguri de sânge. În Franța a fost semnalat un singur astfel de caz grav după un vaccin AstraZeneca.Iar autoritățile recunosc: nu există nicio legătură dovedită între aceste probleme de sănătate și acest vaccin, cu excepția cronologiei. Dacă vaccinarea este suspendată, este doar pentru a oferi timpul necesar pentru a se asigura că nu există un astfel de raport, un proces care necesită o adevărată anchetă științifică.Este vorba de clasicul principiu al precauției."Când folosim un produs relativ recent cum sunt toate aceste vaccinuri, ele trebuie supravegheate ca laptele pe foc și, imediat ce există o semnalare, chiar dacă nu credem în ea, trebuie totul oprit", aprecia joi expertul elvețian în vaccinare Claire-Anne Siegrist, la RTS.Această abordare lasă însă nedumeriți numeroși alți experți, care subliniază că problemele de sănătate nu par a fi mai frecvente la vaccinul AstraZeneca în raport cu celelalte folosite în Europa, Pfizer/BioNTech și Moderna.Acesta este și argumentul folosit de laborator. Într-un comunicat publicat duminică, AstraZeneca subliniază că aceste cazuri de tromboze după vaccinarea cu produsul său sunt "similare" cu cele întâlnite la celelalte două vaccinuri.Aceste afirmații sunt susținute de cifrele oficiale din Marea Britanie, una dintre țările cele mai avansate în campania de vaccinare. Iar aceste cifre stau mărturie pentru caracterul extrem de rar al trombozelor.Au existat 35 pentru cele 9,7 milioane de persoane care au primit o doză de AstraZeneca - 0,0004% - și 24 la cele 10,7 milioane de persoane vaccinate cu Pfizer/BioNTech - 0,0002%. În fiecare categorie nu a existat decât un singur deces."Evident, proporția (...) nu este diferită", subliniază într-un comunicat Stephen Evans, epidemiolog la London School of Hygiene and Tropical Medicine, citat de Science Media Centre, și care regretă suspendarea vaccinului în mai multe țări."Este perfect rezonabil să fie studiată cu atenție legătura între vaccinuri și problemele de coagulare, dar se merge prea departe (împiedicând) oamenii să primească vaccinurile care le pot preveni îmbolnăvirea", insistă el.Potrivit AstraZeneca, cazurile de tromboze sunt net inferioare mediei în rândul populației.Acest lucru nu înseamnă că vaccinul nu are efecte indezirabile. În Franța, datele autorității medicamentelor, ANSM, arată că aceste efecte sunt semnalate mai frecvent la AstraZeneca (0,66%) decât la Pfizer/BioNTech (0,19%) sau Moderna (0,12%).Cel mai adesea sunt însă fără gravitate. Atunci când sunt grave, sunt în mare parte simptome apropiate de cazuri de gripă "deosebit de severă" cu, spre exemplu, accese de febră intensă.Unele efecte pot fi totuși mai grave, precum reacții alergice care împiedică respirația. Uniunea Europeană le-a adăugat în urmă cu câteva zile pe lista efectelor secundare potențiale ale vaccinului AstraZeneca, chiar dacă aceste cazuri sunt excepționale: 41 din 5 milioane.