Doze de vaccin Astra Zeneca din lotul cu probleme în Italia, administrate și în România

Italia a oprit joi de la administrare un lot de vaccinuri AstraZeneca împotriva Covid-19 după ce au fost raportate două decese în Sicilia. Persoanele decedate fuseseră vaccinate recent cu doze din lotul cu seria ABV2856. Autoritățile italiene au precizat că nu a fost stabilită deocamdată o legătură între vaccin și decese, dar imunizarea a fost oprită din precauție. Doze din lotul respectiv au ajuns în România, informează presa locală și națională, persoane din mai multe orașe din țară fiind vaccinate cu acest ser.







Și Știrile ProTV au relatat că lotul a fost folosit în România, că autoritățile de la București au aflat și că s-au întâlnit joi seară pentru o decizie.

Mai multe țări europene au oprit temporar administrarea vaccinului AstraZeneca. Cele mai multe pe un lot, ABV5300, care nu a fost administrat în România, după cum au anunțat până acum autoritățile române. Austria, Danemarca, Estonia, Lituania, Letonia şi Luxemburg și-au oprit vaccinarea după efecte secundare apărute la cei vaccinați cu doze din lotul ABV5300. În schimb, Italia a oprit temporar vaccinarea după ce doi oameni vaccinați cu doze din alt lot, ABV2856, au murit.

România nu a primit doze din lotul de vaccin AstraZeneca care ridică suspiciuni la nivel european, iar până acum au fost vaccinați cu serul de la această companie peste 200.000 de români, a afirmat joi seară, într-o emisiune tv, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță.

Gheorghiță a declarat că România analizează, la rândul său, dacă se impune suspendarea vaccinării cu vaccinul produs de AstraZeneca, așteptând date suplimentare: „Foarte probabil că, dacă decizia va viza toate loturile de vaccin, și România va lua această decizie”.







De altfel, specialiști citați de presa internațională au spus că e foarte puțin probabil ca efectele secundare să aibă legătură cu un lot sau altul, numai că țările își iau măsuri de precauție, scrie Libertatea.



Ziarul a intrat în posesia a două adeverințe de vaccinare în care apare lotul oprit de italieni – cel cu seria ABV2856, cu care au fost vaccinați locuitori din Suceava. La toate firmele care au produs vaccinul anti-Covid, trasabilitatea nu este pe fiolă, ci pe lot.















Vaccinuri din lotul cu probleme în Italia au ajuns şi în Iași, a anunțat presa locală. Astăzi, la Iaşi s-au facut imunizări cu vaccinuri din acest lot, potrivit unei adeverințe prezentate de Ziarul de Iași





















HotNews.ro a cerut precizări de la oficiali din cadrul Comitetului național de coordonare a vaccinării, dar până la ora publicării articolului acestea nu au venit. Când vom primi răspunsurile, le vom publica.





Sursa foto: Facebook/ Ionel Iloae









Una dintre persoanele vaccinate, din Suceava, contactată de ziarul Libertatea , susține că se simte bine după vaccin. „Am auzit știrea despre problemele cu vaccinul și am decis să verific adeverința eliberată și am constatat că am fost vaccinată cu o doză din lotul care a ajuns și în Italia. M-am vaccinat la un centru din Suceava pe 20 februarie și sunt programată pentru rapel pe 17 aprilie. În ziua vaccinării nu am avut nicio problemă, a doua zi, o mică stare neplăcută și o febră mică de 37,5. Fetița mea s-a vaccinat și ea în aceeași zi, și ea a avut aceeași stare. Am dat mai mult vina pe vreme. Nu am emoții, abia aștept și rapelul”, a declarat aceasta.