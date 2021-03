​​VIDEO Venezuela: Preşedintele Nicolas Maduro, vaccinat cu Sputnik V

Aproximativ 500.000 de doze de vaccin chinezesc Sinopharm au ajuns de asemenea în Venezuela la 1 martie.





Comparto el momento en el que, junto a @ConCiliaFlores, nos aplicamos la primera dosis de la Sputnik V. Con esta vacuna hemos inmunizado a gran parte de nuestro personal médico, y nos preparamos, sumando otras vacunas para proteger a todo nuestro pueblo. https://t.co/TczAeBBKp3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021

„M-am vaccinat - nu am febră”, a glumit preşedintele în vârstă de 58 de ani, pronunţând ultimul cuvânt cu accent rusesc.„Se pare că după asta ajungi să vorbeşte rusă”, a adăugat el, stârnind râsul celor din jurul său.Sputnik V este „un vaccin puternic, care produce imunitate”, a spus Maduro, care are printre aliaţi Rusia, alături de China, Cuba sau Turcia.„Nu m-a durut”, a subliniat soţia sa.„Cilia e mai curajoasă decât mine. Pe mine m-a durut”, a adăugat preşedintele.Maduro a anunţat miercuri că au fost semnalate primele cazuri de infectare cu varianta braziliană a coronavirusului.Venezuela, care numără aproape 30 de milioane de locuitori, a înregistrat până marţi 139.934 de cazuri de Covid-19 şi 1.353 de decese, conform datelor oficiale, care sunt însă puse sub semnul întrebării de ONG-uri precum Human Rights Watch.Această ţară sud-americană şi-a început la 18 februarie campania de vaccinare, primii imunizaţi fiind angajaţii din sănătate, după sosirea a 100.000 de doze de vaccin rusesc Sputnik V, din cele 10 milioane pe care urmează să le trimită Moscova.