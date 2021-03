Directorul european al OMS despre „bezna științifică și politică”, prezumtiva încheiere a pandemiei în 2022 și rezervele OMS față de un pașaport digital de vaccinare

Însă aceasta nu e singura lui rezervă. Un vaccin nu poate preveni neapărat infectarea altor persoane. Introducerea permiselor de vaccinare anunțată pentru vară este probabil inevitabilă, dar nu o recomandare a OMS, a spus Kluge. „Înțelegem că guvernele se confruntă cu realitatea politică. Chiar și așa, există îngrijorări serioase”.





Pașaportul de vaccinare legiferat în UE?





Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va prezenta luna aceasta un proiect de lege pentru pașaportul digital de vaccinare. În acest pașaport trebuie menționate vaccinările Corona, bolile Covid și testele negative. Scopul este de a găsi o modalitate sigură de a ridica restricțiile și de a călători prin Europa, a spus Comisia.





Șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene au fost de acord anterior să accelereze planurile pentru înregistrarea digitală a vaccinării. Cerințele tehnice ar trebui să fie în vigoare în termen de trei luni, astfel încât persoanele vaccinate împotriva coronavirusului să își poată dovedi imunizarea în întreaga Europă, într-un mod indubitabil.





Statele Uniunii Europene au convenit asupra introducerii rapide a unui permis de vaccinare digital standardizat. Acesta este rezultatul unui summit digital al UE, de la finele lunii februarie. Acest document va fi recunoscut la nivel internațional și, eventual, va oferi avantaje celor care au fost vaccinați. Potrivit cancelarului Merkel, permisul de vaccinare digital al UE ar trebui creat până în vară.





Angela Merkel a declarat, după summitul UE, că estimează o elaborare până în vară a certificatului european de vaccinare. „Cerința politică este ca acest lucru să poată fi atins în următoarele câteva luni; vorbeam despre trei luni”, a spus cancelarul german.





Certificatul este destinat să creeze posibilitatea acordării de avantaje persoanelor vaccinate, dacă este necesar. „Toată lumea a subliniat astăzi că, dat fiind nivelul scăzut de vaccinare în rândul populației, acest lucru nu este în prezent o temă de actualitate. Dar trebuie să vă pregătiți”, a spus Merkel. Asta nu înseamnă că, în viitor, numai cei care au un certificat de vaccinare vor avea voie să călătorească, a precizat ea, adaugând că „nu s-au luat deloc decizii politice cu privire la acest lucru”.





Întrebat de publicația germană referitor la eventualitatea sfârșitului, în acest an, al pandemiei coronavirusului, Hans Kluge explică: „Presupun că 2021 va fi un alt an Covid. Dar unul mai previzibil și mai ușor de gestionat. 2020 a fost Terra Incognita, beznă științifică și politică. Un an mai târziu, știm mult mai multe. Avem instrumente, programe de diagnosticare, avem un vaccin. Cu toate acestea, pentru mine, în munca mea, este important să planific înainte. Prin urmare, presupun că pandemia se va termina la începutul anului 2022. Ceea ce nu înseamnă că virusul a dispărut, dar probabil că nu va mai fi nevoie de intervenții perturbatoare”.Hans Henri Kluge, directorul european al OMS, vede mari progrese pe drumul înapoi la normalitate. Însă lupta împotriva coronavirusului nu a fost câștigată, mutațiile virusului ar putea întreține starea de pandemie. El refuză cardurile de vaccinare din două motive. Primul ar fi că „nu este sigur cât va dura imunitatea după vaccinare”, dupa cum a explicat, citat de site-ul online al televiziunii germane, Tagesschau.de