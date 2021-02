Financial Times: De ce s-au prăbuşit cazurile globale de Covid, în ciuda pericolului noilor tulpini

Numărul global de infecţii cu virusul SARS-CoV-2 a scăzut constant de la începutul anului până acum, de la 5 milioane de cazuri pe săptămână, la 2,5 milioane în prezent. Declinul a fost accentuat în ţările care au simţit din plin impactul pandemiei, precum Statele Unite, Marea Britanie, Africa de Sud, Israel şi Portugalia, potrivit Mediafax care citează Financial Times.Rata de infectare din cele cinci state a scăzut cu peste 50% în ultima lună.Numărul global de infecţii cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns la 2,7 milioane între 7 şi 14 februarie, cu 2,5% peste datele din săptămâna precedentă, ceea ce reprezintă cel mai slab ritm de creştere de la începutul pandemiei, fiind cu aproape 50% sub ritmul înregistrat luna trecută, scrie Bloomberg. Totuşi, în ciuda declinului pe care l-au înregistrat cele mai afectate ţări, numărul de infecţii globale a început să recupereze teren în ultimele zile, fiind alimentat de creşterile unor state din Uniunea Europeană, ca Franţa şi Ungaria, şi Brazilia, care a depăşit 10 milioane de cazuri.Între 16 şi 23 februarie, s-au raportat 2,6 milioane de infecţii, în creştere cu 3%. „Cazurile scad în cele mai afectate ţări, însă trendul nu este universal şi bilanţul din unele zone începe să se înrăutăţească. Totuşi, pandemia ne-a învăţat că trendurile se pot inversa”, spune Mark Lurie, profesor în epidemiologie în cadrul Universităţii Brown din SUA. Experţii spun că vaccinările au jucat un rol important în ţări precum Statele Unite şi Marea Britanie, naţiuni care numără împreună circa 25% din totalul deceselor cauzate de COVID-19 la nivel mondial, însă care şi-au vaccinat 20% şi, respectiv, 28% din populaţie.În plus, Regatul Unit a impus una dintre cele mai severe perioade de carantină din lume, cazurile zilnice scăzând de la 56.000 la începutul lunii ianuarie la 13.000 săptămâna aceasta. Prin contrast, ţările care au rămas relativ deschise s-au chinuit să controleze numărul de infecţii, notând aici Franţa şi Brazilia. Pentru a complica peisajul, Statele Unite au evitat o nouă închidere, dar au reuşit să numere mai puţine cazuri în ultimele săptămâni, în scădere cu 72%.Epidemiologii spun că declinul se datorează măsurilor de distanţare socială şi faptului că americanii au călătorit mai puţin după Ziua Recunoştinţei şi sărbătorile de iarnă. „Orice relaxare rapidă a măsurile de prevenţie ar putea produce o explozie a ratelor de infecţie. Există o mulţime de oameni care se află în continuare în categoriile cu risc ridicat”, spune Ted Cohen, profesor în boli infecţioasă al Universităţii Yale, citează Mediafax.